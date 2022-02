El Parlament aprova per unanimitat la fi de les polèmiques llicències d'edat

La comissió d'Afers Institucionals delha aprovat per unanimitat la proposta de derogació de l'article 79 de l'Estatut de Règim de Govern Intern de la cambra sobre les polèmiques llicències d'edat , que permetia que treballadors de més de 60 anys i que portessin més de 15 treballant al Parlament cobressin el sou sense treballar durant tres anys. Abans, com va destapar el diari Ara , el període era de cinc anys.La proposta que s'ha aprovat també recull que la cambra ha d'establir el règim definitiu aplicable a les persones que tenen una d'aquestes llicències abans de l'1 d'abril del 2022, amb. A més, es recull que les sol·licituds pendents de resoldre al moment d'entrada en vigor d'aquesta modificació s'han de desestimar.El Parlament. Hi ha 21 treballadors acollits al règim de llicència d'edat que aplica la cambra catalana. Aquesta figura existeix des del 2008 i permet que els funcionaris que porten més de 15 anys treballant al Parlament i tinguin més de 60 anys, fins a arribar a la jubilació.Fins a 21 funcionaris del Parlament estan acollits a aquesta figura, entre ells,. Els que cobren menys i que estan en aquesta mateixa situació són els uixers auxiliars, que. La meitat de les persones en llicència per edat són funcionaris dels rangs més alts de la cambra (A1), que s’emporten la part més grossa del pastís.Les xifres individuals són dispars perquè depenen de la categoria del funcionari, però de mitjana les retribucions més baixes van des de gairebé els 4.000 euros al mes per catorze pagues –uixers auxiliars o telefonistes– fins als 10.000 euros mensuals en el cas dels exsecretaris generals o excaps de departament.sense treballar durant un màxim de cinc anys.A causa de la política de protecció de dades del Parlament, no es pot saber el sou exacte de les persones que estan en llicència per edat i el diari Ara ha de fer un càlcul aproximat.que perceben els funcionaris acollits a aquest règim, però ha facilitat els triennis que cobren agrupant tots els empleats públics del mateix nivell. La plaça no es pot cobrir fins que el funcionari en llicència per edat es jubila, de manera que si falten recursos humans s'ha d'ampliar la plantilla.

