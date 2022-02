Només el 12% de les empreses compleix amb la paritat als òrgans de direcció

Més dones en publicitat i recursos humans

Les TIC, al darrere

Laencara haurà d'esperar en l'alta direcció empresarial.a les empreses catalanes i aquesta situació no s'està corregint. Aquesta és la principal conclusió de l'estudi Presència de dones en consells d’administració i càrrecs directius a les empreses de Catalunya, que aquest dijous ha presentat l'de la. L'informe mostra dades d'un total de 188.975 societats amb seu social a Catalunya.Laestableix que les societats amb un actiu de més d'11.400.000 euros, una facturació superior als 22.800.000 euros i més de 250 treballadors han de procurar incloure en el seu consell d'administració un nombre de dones entre el 40% i el 60%. Però això, com veurem, no es compleix. Segons l'Observatori, de les 2.657 societats catalanes subjectes a la llei, nomésté un 40% de dones al consell d'administració. Un percentatge que no ha variat significativament els darrers set anys. Les dones són el 17,2% en els consells d'administració de les empreses de més de 250 treballadors, percentatge no gaire diferent al que s'observa en les empreses de 50 a 250 treballadors (el 16%).Com assenyala l'estudi presentat a la Cambra, no hi ha una relació positiva entreen llocs de responsabilitat, malgrat que les empreses de més de 250 treballadors han tingut més temps per adaptar-se a la normativa i per veure els resultats de l'aplicació dels plans d'igualtat.Si parlem per sectors, en el conjunt de, la presència femenina en els consells d’administració és el(a les empreses públiques el 29,8%), i. En el càrrec de presidència les dones són únicament el 18,5% i en la direcció general el 15,3%. No obstant això, les empreses que tenen més paritat al consell d'administració també tenen més dones al comitè de direcció: en empreses amb més del 40% dones al consell d'administració, les dones representen el 55% en el comitè de direcció, mentre que en les que tenen menys del 40% de dones al consell, són només el 15% en la direcció.Els percentatges més alts de directives s’observen en la direcció de(29-39%), mentre que els més baixos es donen en la direcció tècnica, producció, comercial, direcció general, informàtica i operacions (entre el 12-18%).Tampoc en sectors de la nova economia s'observa un canvi substancial pel que fa a igualtat. Així, la presència femenina en els llocs de responsabilitat: només hi ha un 13,5% de dones als consells d'administració de les empreses TIC enfront al 25,7% a la resta. I tan sols hi ha el 19,6% de llocs directius en les empreses TIC enfront al 22,9% a la resta.

