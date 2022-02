Els sindicats educatius ocupen la conselleria i demanen la dimissió de Cambray

Un centenar de persones, convocades pels sindicats educatius, s'han concentrat aquest dijous a la Conselleria d'Educació per demanar la dimissió del conseller d'Educació,, per l'avançament del calendari que va anunciar.Després de reunir-se davant l'edifici del departament, han corejat càntics comi "volem negociar", han ocupat durant uns minuts el vestíbul de l'immoble i al crit de 'doneu la cara' han pujat fins a la planta on hi ha el gabinet del conseller, que no es trobava a l'edifici.Els delegats ja han avançat queCambray ha visitat aquest dijous al matí una escola de Sarrià i a la 1 tenia previst reunir-se amb la Societat Catalana de Pediatria.En el manifest que han llegit, han anunciat que no assistiran a les taules sectorials fins que el departament retiri l'ordre de modificació del calendari, per la qual el curs vinent les escoles començaran; en aquest context, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics els ha ofert una reunió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor