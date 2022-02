Carla Simón fa història i s'endú l'Os d'Or per «Alcarràs»

Història del cinema català a la. La directora catalanaha guanyat l'per la pel·lícula "", que retrata la pagesia catalana ​i l'estiu d'una família dedicada a la recollida del préssec en aquesta poble de. "Alcarràs" és el segon llargmetratge de Simón, que va saltar a la fama amb "", també premiada com a millor òpera prima el 2017 en el mateix Festival de Cinema de Berlín."Gràcies al, que era la primera vegada que actuava i hi va posar l'ànima", ha destacat la directora catalana, de només 35 anys, en recollir el premi. "Alcarràs" és una immersió en el món amenaçat del. "Aquesta pel·lícula és com una família", segons ha explicat Simón en declaracions a la Berlinale.Alcarràs retrata l’últim estiu d’una família dedicada a la recollida delen aquesta població lleidatana. No hi haurà una altra collita, ja que el propietari de les terres que van conrear durant dècades, per, les dedicarà ara a un altre negoci més lucratiu: les plaques d’energia solar. Com en el seu primer llargmetratge, la història parteix d'una experiència personal, laLa cineasta gravita sobre les relacions familiars, a les que incorpora el xoc entre diverses generacions que viuen juntes. El film s'imprimeix de, com el manteniment de l'enfront del model per explotar les energies renovables en un entorn rural en crisi.La tria dels actors que havien de formar l'elenc es va iniciar el 2019, just abans de la pandèmia. L'equip de la pel·lícula va anar a desenes de festes majors deli elper buscar perfils adequats i els convidaven a participar el càsting, on van acabar participant unes 9.000 persones. El premi és unadel cinema a l'Estat, ja que és el primer cop que una cinta s'endú el premi més important del festival.En una entrevista al Telenotícies de TV3 després de ser premiada, Simón ha desitjat que gràcies a les seves pel·lícules la gent pugui saber "què és el, el dialecte dei la cultura catalana". "La cultura es tracta d'això, de poder-la exportar; és una molt bona notícia per nosaltres", ha afirmat. Simón ha admès que l'elaboració de la pel·lícula ha estat un "i complex" que ha sofert entrebancs a causa de la, però s'ha mostrat molt contenta d'haver-lo pogut exhibir.Veïns d'Alcarràs han celebrat també el reconeixement. Els assistents alde la població han seguit en directe el lliurament de premis i, en anunciar-se el veredicte, han aplaudit, s'han posat drets i s'han abraçat amb alegria. És la població on viu també lade la cineasta.Les felicitacions també han arribat des del Govern. El president de la Generalitat,, ha donat les gràcies a Simón per "mostrar la cultura i la llengua catalana al món". "Ets exemple del talent i la qualitat del cinema en català", ha destacat. Al seu torn, la consellera de, que era al festival acompanyant la directora, ha remarcat el fet de "traslladar Catalunya a la pantalla, normalitzant els nostres entorns, maneres de fer i la llengua catalana".

