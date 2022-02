Escoles que segreguen per sexe deixaran de fer-ho per mantenir el concert de la Generalitat

Els centres educatius d', vinculada a l'Opus Dei i que fins ara segreguen els alumnes per sexe, passaran a serperde la Generalitat. Tal com ha pogut confirmar, vuit de les onze escoles que durant anys han estat en l'epicentre de la polèmica i han pleitejat als tribunals per mantenir el finançament públic al seu model escolar segregador han acabat cedint a les exigències de la Generalitat. Els centres ho estan comunicant als equips docents, les famílies i a la conselleria d'Educació.No obstant això, aquestaprevista de cara alencara s'ha d'acabar de definir i seria diferent segons cadascuna de les escoles; algunes d'aquestes aguantant el concert en la primària que no caducarà fins a l'any 2026. En aquesta línia, la directora de Les Alzines,, ha enviat un comunicat a les famílies al qual ha tingut accés aquest mitjà explicant la situació actual i esgrimint que s'han vist "" a prendre aquesta decisió per tal d'evitar un "" a les famílies i personal de l'escola.La Generalitat ja va anunciar al mes d'octubre passat que la seva intenció d'acabar amb els concerts a totes aquelles escoles que, emparant-se en la nova llei d'educació (). El conseller d'Educació,, al·legava que els centres educatius del país havien d'"estar lliures de discriminació".Les escoles que canviaran el seu model són La Farga (Sant Cugat), La Vall (Sabadell), Airina (Terrassa), Les Alzines (Girona), Aura-Turó (Tarragona) i Mestral-Montclar (Igualada). L'any 2018 els dos centres educatius d'Institució a Lleida, Terraferma (per a nens) i l'Arabell (per a nenes) ja van unir-se en una mateixa escola i a principis d'aquest curs escolar van optar per primera vegada pel model mixt. Per la seva banda, segons ha pogut avançar el Diari de Girona, l'escola Bell-lloc (Girona) també s'ha sumat al canvi per mantenir el concert.Caldrà veure quin camí segueix la resta de centres afectats -com ara el col·legi Canigó (Barcelona) o el Viaró (Sant Cugat)-, alguns dels quals estarien tenint converses internes en aquests moments per estudiar si s'afegeixen a la petició i abandonar definitivament la segregació per sexe.

Comunicat del Centre Les Alzines by Sergi Baixas on Scribd

