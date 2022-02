Interior atura els pagaments pels vehicles de Bombers fins que completi una auditoria sobre les irregularitats

La contractació "no és l'adequada"

Irregularitats en les factures

El secretari general d'Interior,, ha comparegut aquest dimecres a la comissió d'Interior per donar explicacions sobre la contractació del, una carpeta esquitxada peri presumptes delictes de. Amorós ha garantit "total col·laboració" amb els tribunals que investiguen els fets i ha anunciat mesures adoptades per millorar la contractació i la transparència. La cúpula d'Interior, liderada per, ha ordenat iniciat unade totes les factures de 2020, 2021 i 2022 i ha aturat els pagaments a l'empresa, la licitadora del contracte de manteniment dels vehicles des de 2002, fins que no es completi aquesta investigació interna o hi hagi una sentència judicial absolutòria.Amorós ha donat suport al cos de Bombers i ha assegurat que el Departament "restablirà" el bon nom del cos davant dels casos de corrupció. "On hi havia deixadesa, hi posarem endreça. On hi havia dèficits, hi posarem recursos", ha deixat clar, que ha dit que"Si algú ha actuat amb deixadesa, el convidarem a apartar-se", ha dit el número 2 d'Elena. El secretari general ha detallat les actuacions fetes per esclarir i depurar els fets que s'estan investigant en seu judicial.El secretari general ha dit que la nova cúpula arriba al Departament amb un contracte de manteniment dels vehicles de Bombers "infrafinançat". "Hem posat recursos i hem preparat un increment del 46% en la dotació del contracte de 2022, amb una licitació amb mecanismes de control", ha detallat Amorós. La cúpula va trobar una "estructura" de detecció i prevenció d'incendis "afeblida" i sense equip de treball en contractació. Tampoc hi havia cap sistema de control del contracte. "Això provocada estar en mans del proveïdor, i", ha reconegut Amorós. Per corregir-ho, s'està construint un sistema de control per "controlar" els proveïdors -estarà en funcionament a l'abril- i s'estan auditant els treballs fets i que les factures corresponen a feines fetes."Hem ordenat aturar els pagaments fins que hi hagi l'auditoria o una sentència absolutòria", ha deixat clar el secretari general, que ha denunciat que "no s'ha fet bé" el contracte a l'empresa Iturri. "Cinc dies després de prendre possessió van iniciar la resolució d'aquest contracte, i hem apartat del procés de licitació les persones implicades en aquesta investigació", ha dit, i ha insistit en la voluntat de ser "impecables i pulcres" en la gestió. "i ens hem personat en la causa per defensar els interessos públics i assegurar-nos que s'és implacable amb la corrupció", ha explicat el secretari general.Pel que fa a la situació de la gestió del manteniment de la flota de vehicles dels Bombers, Amorós ha dit que la disponibilitat de vehicles és un factor "crític", perquè cal donar resposta "sempre a les emergències". "Cal una flota de vehicles que garanteixin disponibilitat i seguretat dels Bombers", ha dit, i ha reconegut que hi ha una flota "envellida", amb un increment de la compra i una disminució del renting. Això implica més costos de revisió i manteniment. L'estabilitat de la flota s'aconseguirà, ha dit el secretari general, l'any 2025. Enguany,en 17 milions i amb la compra de 77 vehicles nous.Oriol Amorós ha explicat que el mercat del manteniment de vehicles de Bombers és "molt concentrat".En set ocasions només ha licitat aquesta empresa. "La gestió administrativa de la contractació no és l'adequada", ha reconegut Amorós, que ha dit que una bona estructura d'administració ha de separar l'àmbit tècnic del control de processos. "Cal una separació clara entre l'àmbit tècnic i administratiu que no hi ha sigut", ha dit. Interior, ha remarcat, "farà aquesta separació".Sobre la despesa en el manteniment de vehicles, Amorós ha dit que hi ha un "dèficit crònic", que ha oscil·lat entre l'1,2 milions d'euros i els 4,8 milions. "Les quantitats han estat durant molts anys insuficients.", ha apuntat. L'actual format de contractació suposa un retard de tres mesos entre encàrrecs i pagaments. "S'encarreguen reparacions sense saber quin pressupost queda realment", ha dit."La subdirecció general tècnica autoritzava peticions sense saldo pressupostari, això era una situació estructural", ha dit. Això implicava haver de fer reconeixements de deute. El contracte de 2019 "absorbeix deute" d'actuacions anteriors. Es prorroga aquest contracte tres vegades fins a desembre de 2021, tot i que aquesta última es resol abans, quan "salten les alarmes". L'any 2020 es detecten irregularitats, amb reparacions mínimes que triguen mesos. "L'1 de gener de 2021 hi ha un 'deute' acordat amb el proveïdor, que no està reconegut comptablement", ha explicat Amorós.Això implica, ha dit,. Amb factures manipulades o bé amb un acord amb el proveïdor respecte que es mantindran les relacions contractuals. "El proveïdor ha de tenir la certesa que guanyarà el nou contracte o se li prorrogarà el que té vigent", ha dit el secretari general. En les factures s'ha trobat una traçabilitat del quilometratge "incoherent", una acumulació excessiva de manteniments preventius. "Un vehicle passa dos manteniments preventius el mateix dia", ha exemplificat el secretari general. També manteniments amb factures que no s'envien fins més tard. "Això és matèria investigada en seu judicial", ha dit. El 2020 es deixa un deute "no reconegut per l'any següent".L'any 2021, l'anterior cúpula d'Interior va posar el cas en coneixement de. Amb l'arribada de l'equip d'Elena, s'envia tota la informació pendent al ministeri fiscal. Al juny, el saldo del contracte del manteniment dels vehicles de Bombers ha passat de 3,3 milions anuals a 450.000 euros. "Això vol dir que afrontem la campanya d'estiu amb el 13,6 necessari previst per a tot l'exercici", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor