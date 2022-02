La Diputació de Barcelona instal·larà caixers automàtics als municipis de menys de 5.000 habitants

Procés de licitació

Revertir la bretxa digital

Lapreveu instal·lar caixers automàtics. Es tracta d'un projecte de l'entitat que té per objectiu "recuperar" els caixers que s'han tancat a les comarques menys poblades de la demarcació, com són el Berguedà, l'Anoia, Osona, el Bages o el Penedès. Així, s'adreça en especial a municipis en els últims anys han tancat l'oficina bancària que tenien.L'ens licitarà pròximament el servei i preveu que. "És un projecte molt necessari per a la cohesió social del territori i per les persones vulnerables", ha remarcat el diputat d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany.La Diputació de Barcelona calcula que hi ha més d'un centenar de pobles de la demarcació que no disposen de cap caixer, més d'una tercera part del total. És per aquest motiu que en el darrer ple de l'octubre passat l'ens va aprovar per unanimitat posar en marxa el projecte, al que destinarà al voltantLa xifra pot variar en funció de les característiques que acabin tenint els caixers automàtics. En aquest sentit, l'ens ha detallat que en algunes zones la instal·lació del caixer implica també millorar la connectivitat.En la primera fase el projecte s'enfoca a–encara per determinar-, però la intenció és que la xifra augmenti en els pròxims anys.El procés de licitació, que serà conjunt a tots els municipis, es publicarà entre finals de març i principis d'abril. Un cop adjudicat, es preveu que s'executi la instal·lació cap al novembre i queels caixers ja estiguin operatius. L'ens és conscient que, tenint en compte en els darrers anys s'han tancat diverses oficines bancàries, hi ha el "risc" que la licitació quedi deserta. En aquest cas han avançat que treballaran per buscar "diferents fórmules i alternatives".Després de tot, Arimany ha assegurat que la Diputació serà "rígida" amb les condicions que exigiran a la banca per guanyar el concurs. "Serem estrictes i rígids en el fet que no surti de franc", ha avisat. Els detalls de la licitació encara no es coneixen, si bé han avançat que el concurs serà perper tal "d'assegurar" que els caixers estaran un mínim de temps instal·lats. També es vol evitar el cobrament de comissions i que s'oferieixi un servei just adreçat, sobretot, a persones vulnerables.La Diputació de Barcelona ha fet una primera radiografia de la situació i durant l'últim mes s'ha anat reunint amb ajuntaments afectats per tal de conèixer el seu interès i disponibilitat per poder disposar del servei. En aquest sentit, l'ens ha remarcat que per assegurar la viabilitat del projecte serà necessari que, com pot ser la cessió d'un local o el manteniment de l'oficina bancària. De fet, la intenció és que els caixers s'ubiquin en oficines o casals municipals.El projecte també s'enfoca a reduir la bretxa digital que existeix a la banca, segons ha explicat Arimany. En aquest sentit, des de la Diputació de Barcelona han remarcat que, a banda del caixer, volen que hi hagi, servei que haurà de prestar l'entitat financera que guanyi la licitació. Així, caldrà que hi hagi assistència als usuaris i formació en l'ús dels caixers per a les persones que no estiguin familiaritzades amb aquesta tecnologia.A més, una de les possibilitats que hi ha sobre la taula és que els caixers tinguinper facilitar les gestions a les persones grans.

