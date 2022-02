Eva Baltasar tanca la seva trilogia amb «Mamut»: «Vull continuar escrivint sobre altres coses»

La història de «Mamut»

L'escriptoradesprés de l'èxit de les novel·les, publica aquest febrer la seva darrera història,, que tanca el cercle de la trilogia. En una entrevista a l'ACN, la barcelonina anuncia que la seva intenció és "continuar escrivint sobre altres coses" per deixar enrere els temes de la maternitat. A Mamut, Baltasar. "Desitjo que agradi tant com les altres, però, si no, tindré la tranquil·litat, i això no m'ho pot treure ningú, d'haver escrit la novel·la que volia escriure", reflexiona l'autora sobre la tercera entrega.Un cop tancada la trilogia, Baltasar avança que ja ha començat a escriure una altra novel·la, que està "a les beceroles". Després de publicar Permagel el 2018,que es publica aquest mes l'any següent, el 2019, però va veure la necessitat de fer una "aturada" abans d'abordar el final. En aquest temps va aprofitar per escriure, que es va acabar convertint en la segona entrega de la trilogia."L'he tocat molt i no és habitual, és la primera vegada que toco tant una novel·la", confessa Baltasar sobre Mamut. En aquesta línia, detalla que ha canviat "parts senceres" i, fins i tot ha tret personatges., diu comparant-la amb Boulder, que va arribar a escriure tres vegades. Després de tot, l'escriptora defineix Mamut com el llibre "més auster" de la trilogia, al mateix temps que el que presenta una història "més dura".La novel·la la protagonitza una dona lesbiana que viu a la ciutat, on signa contractes per viure, i té un "ferm desig de ser mare". Atrapada en la vida moderna, un dia aposta per canviar d'hàbitat i esdevé la mestressa d'un mas aïllat, on aprèn a viure sense intermediaris. "Ella necessita el contacte amb els arbres i amb els animals, necessita aquesta solitud", diu Baltasar sobre la protagonista. En la mateixa línia, explica que a Mamut"com una bèstia que surt del zoològic", compara. "Necessitava aquest acompanyament del paisatge, era el seu escenari, on ella poder-se des

