Sánchez exigeix a Casado que expliciti el veto a Vox per negociar a Castella i Lleó

Què ha de fersi vol que eles plantegi negociar amb elper tal que la formació conservadora no depengui de Vox? En primer lloc, "demanar ajuda". En segon lloc, "explicar per què la ultradreta no pot estar als governs". I, en tercer lloc, aclarir si aquest veto als de"és per sempre i a tot arreu". És a dir, que es trenquin els acords amb l'extrema dreta arreu de l'Estat. En aquests termes s'ha expressat aquest dimecres el president del govern espanyol, en la sessió de control al Congrés dels Diputats, la primera de l'any amb la seva presència i que ha tornat a estar marcada pel xoc directe amb la bancada conservadora."Ja ha perdut quatre eleccions des que va arribar a la Moncloa, i això que ha fet trampes amb tots els instruments de l'Estat, inclosos els fons europeus a la carta dels governs socialistes", ha ressaltat Casado, que ha encadenat un reguitzell de retrets contra el líder del PSOE, entre els quals no han faltat els indults i les presumptes cessions aper amorosir. "Per què va votar en contra de prohibir els homenatges a etarres? Quan deixarà de deteriorar les institucions de l'Estat? Nosaltres estem amb les víctimes. I vostè?", ha preguntat el líder conservador. Sánchez li ha retret els "insults", i ha demanat a Casado que "compleixi la Constitució", que no s'alineï amb "trànsfugues" i que no posi en qüestió els lletrats del Congrés pel vot erroni d'un diputat del PP en la reforma laboral que va permetre tirar endavant la norma de manera agònica.El líder del PSOE ha demanat "desbloquejar" la renovació del(CGPJ), i el cap de files del PP li ha remarcat que es podria fer "avui mateix" si són els jutgescom, segons ell, assegura la Unió Europea (UE) a l'hora de tenir en compte la independència judicial. Les dues formacions es van posar d'acord per renovar bona part de les institucions constitucionals -delal, passant pel Defensor del Poble-, però el CGPJ porta més de mil dies sense ser renovat ambal capdavant.

