Aragonès avisa Sánchez que dependrà de l'independentisme si vol ser reelegit

Lamenta que les crítiques de Junts siguin només en públic

El president de la Generalitat,, ha remarcat aquest dilluns al programa Els Matins de TV3 que, sivol mantenir-se a la-abans i després de les properes eleccions- necessitarà el suport de l'independentisme, i ha recordat que el suport d'ERC a la seva investidura va provenir de l'aposta per la. Aragonès ha reclamat el "compromís de totes les parts", perquè "no només amb el pas del temps es resoldran les qüestions de fons"., ha indicat sobre l'absència de Junts en el bloc de creients en la mesa de negociació. "Hem de parlar amb els que pensem diferent. Tothom ha de sortir de l'espai de comoditat, de la trinxera de partit", ha apuntat en un missatge als socis i a Sánchez. "Si vol continuar sent president, ha d'arribar a acords", ha apuntat en referència a l'escenari posterior a unes futures eleccions en un moment d'ascens de lai l'"La mesa de negociació ha de servir per abordar les qüestions de fons, per la resta tenim la comissió bilateral", ha ressaltat en referència a la taula de diàleg. Aragonès ha assenyalat que la mesa. "El govern espanyol ha de dir quina proposta política té per a Catalunya", ha remarcat el president. Per què no es convoca la taula? "És evident que a l'Estat sempre li costarà entrar a debatre el futur de Catalunya o la proposta que ells tinguin. Està més còmode en un empat infinit, en una situació cronificada i no en trobar solucions", ha admès. Ha mantingutper integrar-se a la taula de diàleg, de la qual no forma part perquè l'alineació proposada no va complir els requisits del president. Pel que fa als continguts de la taula, ha demanat avançar en matèria antirepressiva -és a dir, desjudicialitzar- i que hi hagi "reconeixement nacional" de Catalunya."Probablement hauria d'insistir més, però no entraré en una dinàmica de retrets. Això no és el que pertoca. No faré el contrari del que vaig dir dilluns", ha ressaltat Aragonès en referència a les crítiques rebudes per la conferència. Les apreciacions més contundents sobre el discurs del dirigent d'ERC van arribar, com és habitual, per part de Junts., el seu secretari general, es va agafar a una frase concreta per reclamar explicacions al president. Quina? "Necessitem reactivar tota la nostra força. Tota la nostra força institucional i la mobilització política de tots els actors perquè quan hem demostrat tota la nostra força de forma unitària l'Estat s'ha vist obligat a moure's. Crec que l'exemple méssón els indults". Per què va aixecar suspicàcies? Perquè, segons va explicar Sànchez a Catalunya Ràdio, podria suggerir que la mesura de gràcia va ser a causa d'una negociació política amb l'Estat . Aragonès ho ha negat, i ha lamentat que les crítiques hagin estat exclusivament en públic."Ho va posar sobre la taula com si no digués res. Si això és així, els negociadors d'ERC haurien de detallar si hi va haver alguna cosa. En cap moment ni jo ni ningú dels que érem aem van afirmar que els indults eren fruit de cap negociació política", va indicar el dirigent de Junts. No va ser l'únic retret que va fer: també va posar sobre la taula que no es va fer cap referència a la; que no es va explicitar com va sorgir el Govern de coalició, del qual una part -la de Junts- és reàcia a latal com està plantejada; i que no es va tenir cap gest amb. L'expresident de la Generalitat, que aquests dies ha cultivat silenci sobre les principals polèmiques del país -cap d'elles tan rellevant com la de l'actuació deamb l'escó de-, es va referir a la conferència a través de Twitter Ho va fer per demanar "respecte" a l'estratègia de l'exili, en la línia del que ja va explicitar en un article al diari El Punt Avui a l'octubre . Aragonès va indicar que un senyal de bona voluntat per part del govern espanyol seria que decaiguessin les causes judicials que afecten els dirigents exiliats, però Puigdemont sosté que aquesta qüestió ha de quedar apartada de qualsevol taula de diàleg., portaveu del Govern, va voler puntualitzar dues coses en la roda de premsa posterior al consell executiu: que en cap moment Aragonès va vincular els indults a la negociació amb l'Estat , i que existeix "respecte" i "reconeixement" cap a Puigdemont. El president té previst reunir-s'hi en la ronda de contactes per traçar eldel procés. Ahir vaper aclarir qualsevol dubte de la conferència.A banda, Aragonès va veure com de referèndum no en vol ni sentir a parlar Pedro Sánchez, president del govern espanyol, va definir l'independentisme com un moviment propi dels segles XIX o XX . Ho va fer aldurant una sessió de control en la qual va retreure a Junts que no formi part de la taula de diàleg. L'alineació proposada no va passar el sedàs d'Aragonès , però no existeix la intenció de modificar-la en cas que hi hagi una nova trobada en les properes setmanes. El govern espanyol continua sense posar-hi data, i l'executiu català insisteix en la necessitat de tenir "valentia" per desencallar el conflicte . Sí que hi ha espai, això sí, per una comissió bilateral en què la Generalitat hi portarà el traspàs de beques, de l'ingrés mínim vital i d'infraestructures com la B-23 i la B-30. Dels, en principi, no se'n parlarà.

