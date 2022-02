​Els antics ocellaires de la Rambla reben la notificació per fer efectiu el desnonament

L'Ajuntament defensa l'extinció de les llicències

van rebre a finals de gener una notificació que els informava que el seu desnonament es produirà en el termini d'un mes. Això els situaria en la propera setmana aproximadament, ja que en la notificació no consta una data exacta, segons han explicat a l'ACN des dels Antics Ocellaires de la Rambla.El portaveu del col·lectiu i paradista majoritari de les antigues ocelleries, Javier Cuenca, continua defensant que les llicències estan vigents i reclama adiàleg "real" i una solució negociada.Els ocellaires han presentatcontra aquesta notificació i han demanat la mediació judicial en el conflicte. Recorden, a més, que es va presentar un segon contenciós que està pendent de resolució. Per això, demanen a l'alcaldessa, Ada Colau, que s'avingui a dialogar i negociar abans de prendre cap decisió, més encara quan defensen que no s'ha resolt el conflicte judicial.En aquest sentit, ha apuntat que latambé va instar el Consistori a dialogar. Cuenca explica que després d'això se'ls va convocar un cop per demanar què voldria cada paradista per marxar de la Rambla. Ha afegit però que des de llavors l'única resposta que han rebut és la notificació del desnonament.Cuenca insisteix a defensar que lesno van caducar l'any passat i apunta que la pressa en desnonar-los només s'entén per una "estratègia de pressió". A més, explica que l'afectació de la remodelació de la Rambla no arribaria al tram on estan els antics ocellaires fins al 2029, motiu pel qual tampoc entén la pressa perquè marxin.Per últim, afirma que si finalment han de marxar de la Rambla que sigui "de mutu acord". En el seu cas, assegura que no vol marxar de les parades que té, en les que ja treballava el seu avi, però afirma que tampoc vol un desnonament i recorda que el que està en joc és. Motiu pel qual apunta a la possibilitat d'arribar a acords i estudiar altres opcions, com el trasllat de les parades a mercats, per exemple.El 14 de juny del 2021 una resolució del consistori va declararque ostenten els antics ocellaires. Segons la citada resolució, l'Ajuntament defensa que el termini de 50 anys de durada màxima de les concessions ha expirat perquè es van atorgar el 1971 i, per tant, té dret a clausurar i enderrocar les parades de l’antic Mercat dels Ocells que existeix a la Rambla dels Estudis des de la darreria del segle XIX. L'Ajuntament també s’acull al nou pla especial d’ordenació de la Rambla, que no contempla la permanència dels 11 punts de venda que regenten els antics ocellaires.Segons fonts municipals, la desaparició de lesdels antics ocellaires de la Rambla "respon a l’interès general" i és una decisió presa fa temps. L’any 2016 es va aprovar definitivament el, que incloïa el tipus de quioscos que podia haver-hi en el futur, que eren els de flors, els de premsa i el Museu de Cera i els de la ONCE. Aquell document no contemplava ja els quioscos dels antics ocellaires i, per tant, aquests havien de desaparèixer de l’emblemàtic passeig perquè la seva presència és incompatible amb la nova ordenació proposada.Les posteriors aprovacions de l’avantprojecte i el projecte executiu han avançat en aquesta línia. Urbanísticament, la desaparició dels quioscos dels antics ocellaires suposarà uni el seu esponjament per guanyar-lo per als vianants.A més, les mateixes fonts recorden que l’activitat que duen a terme actualment contravé el text refós de l’ordenança municipal de Mercats de Barcelona, el pla especial d’usos del districte de Ciutat Vella, el pla especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d’articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona i també suposa infraccions procedimentals diverses. Des d’un primer moment s’ha intentat una sortida negociada i pactada d’aquesta situació però aquesta no ha estat possible, segons el consistori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor