Sánchez sosté que l'independentisme és propi dels «segles XIX o XX» i tanca la porta al referèndum

El president del govern espanyol,, ha reivindicat aquest dimarts la seva aposta per la concòrdia i la "convivència" per superar "com els de Catalunya el 2017", i ha assegurat –malgrat la manca de convocatòria de la taula de negociació- que el diàleg amb la Generalitat "està avançant". En tot cas, ha retret aque després de fer la campanya del sit and talk, no enviés els seus consellers a la. "Quan s'aposta pel diàleg es fa amb totes les conseqüències", ha dit alhora que ha apuntat que "sempre he trobat a faltar la taula de diàleg entre catalans, perquè hi ha bastants catalans que no combreguen amb l'independentisme". També ha indicat queSánchez ha fet aquestes manifestacions a la sessió de control al, on el portaveu de Junts a la cambra alta,, ha assegurat que el "diàleg constant" de què parla Sánchez "no es nota gens", i li ha retret que el seu govern pretengui escollir els membres de la taula, en referència a la discrepància per la pretensió de Junts de situar a la taula, entre altres."Deu ser una taula com la 'tauleta de Porreres', que es movia sola", ha ironitzat Cleries. El portaveu de Junts també ha criticat que el ministre de la presidència,, digués que fruit de l'actuació del seu govern Catalunya ara és "més habitable". "Catalunya és habitable gràcies a la seva gent, no a vostès i al, perquè la seva convivència va ser a cops de porra". "No vulgui enterrar segons que, que veurà com aixeca el cap i tindrà algun ensurt", ha advertit el portaveu de Junts.En la seva resposta,, perquè hem passat "d'un conflicte permanent a un diàleg constant". "Crec que és una dada objectiva que Catalunya està millor que fa cinc anys", i per tant que es consolida "l'espai de diàleg" entre els dos governs.El president espanyol també ha afirmat en resposta al senador deGorka Elejabarrieta que "amb tots els respectes" que l'independentisme "és una teoria política que representa el segle XIX o el segle XX", i que al seu entendre els"Avui, després de la pandèmia, ha quedat clar que hem d'integrar totes les nacions per ser suficientment grans i rellevants a l'ordre internacional, amb actors gegants, i", perquè si no, "disgregant, centrifugant el poder polític farem d'Europa un actor amb menys capacitat per garantir el desenvolupament dels europeus".El president espanyol ha afirmat que el seu govern ha fet un esforç "extraordinari" per enfortir el creixement econòmic després de la, i treballa perquè aquesta recuperació econòmica "sigui justa" mitjançant els fons europeus. Ha recordat que ell aposta per una reforma de laen qüestions com el reconeixement de drets o aprofundiment de llibertats, però "si el PP és incapaç de reformar per canviar el terme 'disminuït' per 'discapacitat', és molt complicat".

