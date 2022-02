El govern espanyol evitar posar una nova data per a la taula de diàleg

El govern espanyol no posa cap data a l'horitzó per a la nova trobada de la taula de diàleg entre laEn la roda de premsa posterior al consell de ministres, l'executiu que presideix Pedro Sánchez ha respost de manera esquiva les peticions de Pere Aragonès, però assegura que hi ha comunicació fluida entre les dues parts.La portaveu del govern espanyol,, ha assegurat que la intenció de l'executiu espanyol és "parlar de les coses que importen als catalans com la sanitat, les infraestructures o l'educació". "No cal la valentia que es reclama", ha dit en resposta a una pregunta sobre la petició del president de la Generalitat,, a la conferència d'aquest dilluns, perquè "ho fem per convicció"."Aquest és un govern que acorda i dialoga i que ha aconseguit avançar de manera molt important en les bones relacions amb la Generalitat", ha conclòs. Segons ha dit, l'executiu està centrat ara en les matèries que "preocupen els ciutadans", i en tot cas en les qüestions que aniran a la reunió de lasobre infraestructures que es reuneix el divendres a la tarda a Barcelona. Entre altres, la Moncloa preveu tancar-hi un acord sobre beques i recursos per a la Justícia, a més d'abordar la gestió de l'

