El Govern nega que Aragonès vinculés els indults a la negociació amb Sánchez

Amb tot el respecte pel president @perearagones, en el meu article publicat al @elpuntavui el 14 d’octubre de 2021 demanava també respecte per a l’estratègia política de l’exili, i feia una interpel·lació molt directa i explícita. https://t.co/qtz32TN979 pic.twitter.com/5EdJt00ogB — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 15, 2022

La conferència del president de la, no ha servit -almenys per ara- per acabar amb les discrepàncies en el camp independentista. Una petita referència d'Aragonès a la concessió dels indults, vinculada a la negociació amb el govern espanyol, ha posat Junts en alerta. "Ho va posar sobre la taula com si no digués res. Si això és així, els negociadors d'ERC haurien de detallar si hi va haver alguna cosa. En cap moment ni jo ni ningú dels que érem a Lledoners em van afirmar que els indults eren fruit de cap negociació política", ha destacat, secretari general de Junts, en una entrevista adesprés de la conferència del president Aquesta visió ha estat rebatuda per la portaveu del Govern,, que ha negat qualsevol vincle clar entre la mesura de gràcia i la negociació amb l'Estat en el transcurs de la intervenció d'Aragonès. "Va ser la victòria independentista el que", ha indicat Plaja. "Per això necessitem reactivar tota la nostra força. Tota la nostra força institucional i la mobilització política de tots els actors perquè quan hem demostrat tota la nostra força de forma unitària l'Estat s'ha vist obligat a moure's. Crec que l'exemple méssón els indults", va assenyalar el president.Segons Sànchez, els indults no poden ser una condició "per a res", i ha assegurat que manté la seva posició que van arribar perquè va interessar el Govern per una suposada pressió internacional del Consell d'Europa. El secretari general de Junts ha considerat un "error" que no es fes cap esment al paper de-ja fos com a president o bé com a dirigent exiliat-, i també ha lamentat no haver conegut prèviament el detall del contingut de la conferència del president de la Generalitat. "No sé si és normal o no, però no en faré cavall de batalla", ha indicat Sànchez en el transcurs de l'entrevista. La intervenció d'Aragonès va esmentar Puigdemont a l'hora de reclamar queque l'afecten i l'impedeixen tornar a Catalunya.En un tuit, Puigdemont ha demanat "respecte" per l'estratègia de l'exili, i ha subratllat uns quants passatges d'un article publicat al diari El Punt Avui en el qual demanava, al setembre, que la seva situació personal no fos objecte de negociació amb l'Estat. Plaja ha volgut ressaltar que en cap moment Aragonès va indicar que les causes contra l'expresident. També ha volgut expressar "respecte i reconeixement" per la tasca del líder de Junts. Una de les novetats del discurs d'Aragonès va ser que es reunirà amb els eurodiputats catalans -entre els quals l'expresident de la Generalitat,, representants de Junts- i també amb els diputats al Congrés. A Madrid és on més distància hi ha entre els de Puigdemont i ERC, que s'han convertit en soci habitual del PSOE tot i que fa dues setmanes van marcar distàncies amb la reforma laboral.El procés català va ser el nucli dur de la conferència del president, que va referir-se al "bloqueig" que viu la taula de diàleg, de la qual Junts no en forma part. "Cal activar tots els mecanismes de pressió per. Per reforçar la posició catalana en la pròpia negociació, per forçar a l'Estat a moure's i a fer una proposta. Per obrir vies i per crear noves oportunitats de negociació quan aquesta encalla, per poder continuar avançant si finalment", va destacar Aragonès en el tram final d'una conferència de posada en escena sòbria sota el lema Avancem, escrit a mà pel president en la imatge visible al faristol. A primera fila s'hi asseien els membres del Govern i també la presidenta del Parlament,, a l'ull de l'huracà pel cas de l'escó dei també per la seva presència a la Meridiana just després que Interior -ara en mans d'ERC- deixés d'autoritzar el tall que s'hi celebra des del 2019.Sànchez, precisament, també s'ha referit a la situació de Juvillà i a l'actuació de Borràs, que ahir va culpar els funcionaris de la pèrdua de l'escó.ha remarcat el secretari general de Junts, perquè el diputat de la CUP ja ha perdut la representació a la cambra catalana. Segons Sànchez, el Parlament no ha protagonitzat una "resposta adient", tampoc la part encarnada per l'independentisme. És per això que ha insistit que cal una "revisió a fons" de cara a casos futurs. Diputats com-o la mateixa Borràs, arran del cas del presumpte- es poden trobar en aquesta situació. Pel que fa a la presència de la presidenta a la Meridiana, el dirigent de Junts ha demanat no "sobredimensionar-la" ni tampoc alimentar "polèmiques" en aquest sentit.

