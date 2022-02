Etiquetar el vi com a cancerigen «no és un atac a la cultura gastronòmica»

Advertir dels riscos de l'alcohol

L'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, ha assegurat aquest dimarts queDesprés que diversos eurodiputats hagin rebutjat aquesta mesura, inclosa en un informe que vota aquest dimarts el ple de l'Eurocambra en el marc de l'estratègia europea per fer front al càncer, KyriakidesEn el debat, els eurodiputats s'han inclinat per, malgrat que alguns han demanat deixar fora el consum "moderat" de vi. ", ha apuntat l'eurocomissària, que ha subratllat que la decisió de l'executiu comunitari sobreo no del vi com a cancerigenL'informe que vota el ple de l'Eurocambra, que se sabrà si tira endavant aquest dimecres, és una recomanació. La Comissió Europea ha de presentar unasobre aquesta qüestió, però no preveu fer-ho fins al 2023. En el debat amb els eurodiputats, l'eurocomissària de Salut ha insistit en l'objectiu de. Tanmateix, ha advertit que "el tabac continua sent el major risc prevenible" de càncer.Per fer front a la malaltia, Kyriakides ha admès queaixí com lai la. També ha dit que cal abordar els càncers relacionats amb exposicions al lloc de feina, així com augmentar les revisions.La ponent de l'informe, l'eurodiputada dels liberals de Renovar Europa Véronique Trillet-Lenoir ha evitat en la seva intervenció la polèmica sobre l'etiquetatge com a cancerigen del vi que inclou l'informe. Trillet-Lenoir s'ha limitat a demanar que els consumidors estiguin millor informats sobre les conseqüències del tabac, l'alcohol i els aliments que consumeixen.L'eurodiputat del Partit Popular Europeu Peter Liese ha dit quesobre les conseqüències del consum d'alcohol i que "s'ha de respectar el que diuen els científics".Al seu torn, l'eurodiputada dels socialistes europeus Helene Fritzon ha coincidit que l'etiquetatge ha de ser d'acord amb la ciència i ha demanat. "Sabem que l'alcohol és cancerigen", ha subratllat.L'eurodiputada dels Verds Manuela Ripa ha demanat que "i ha rebutjat que s'exclogui d'aquesta advertència la ingesta "moderada" d'alcohol.L'eurodiputada Joëlle Mélin d'Identitat i Democràcia ha criticat que es vulgui "" i que "s'oblidi lamentre l'eurodiputat dels Conservadors i Reformistes Pietro Fiocchi ha dit que la dieta mediterrània té "beneficis" per a la salut. L'eurodiputat de l'Esquerra Unitària Giorgos Georgiou no s'ha referit a aquesta qüestió.

