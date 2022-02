ERC denuncia que l'exalcalde de Sant Andreu de la Barca va cobrar 610.000 euros en dietes

Alcalde històric del municipi

Dos terços d'un sou en dietes

Fragment de l'informe d'Antifrau on es comptabilitzen les dietes irregulars.

700 euros setmanals per una reunió

Complements també irregulars a regidors

Informe extern malgrat la secretària

L', des del 2004, segons el segon grup del consistori,. Ho ha denunciat aquest dilluns el portaveu dels republicans,, en un ple en què s'ha aprovat sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora (CJA) de la Generalitat un dictamen sobre aquestes indemnitzacions abans de procedir a requerir que es retornin les quantitats cobrades indegudament.Segons un informe de l'avançat per, Llorca va percebre 86.511 euros en dietes irregulars entre el 2015 i el 2020. El total d'ingressos percebuts en dietes durant aquest període, en tot cas, ascendeix a 205.795 euros, però la xifra pràcticament es triplicaria si es tenen en compte els ingressos des del 2004, segons ha asseverat Giribet, citant un informe de la intervenció de l'Ajuntament. D'aquests,El portaveu de Fem Sant Andreu ha lamentat durant el ple que "no és un bon dia per Sant Andreu de la Barca" i, citant l'informe d'Antifrau, ha apuntat que les dietes de Llorca -que vade Sant Andreu de la Barca el juliol del 2021 després de 26 anys- podrien ser "un salari encobert" amb la intenció de "". Giribet ha tret pit que aquestes dietes eren acceptades fins que el seu grup les va denunciar i, després que la Diputació de Barcelona i la secretària municipal certifiquessin que no eren legals, es van suprimir a finals del 2020.Tot i això, el ple llavors va rebutjar reclamar que se'n tornessin les quantitats, motiu pel qual Fem Sant Andreu va sol·licitar l'informe d'Antifrau que li ha donat la raó i ha instat l'Ajuntament a fer el pas. "Preocupa la passivitat i falta d'explicacions de l'alcaldessa", ha criticat Giribet, qui ha demanat un municipi "". També ha criticat que altres regidors -entre els quals, quatre en actiu- hagin cobrat indemnitzacions a què no tenien dret, com també assenyalen els informes, i que sumarien 65.000 euros des del 2000.L'alcaldessa de Sant Andreu de la Barca,(PSC), ha defensat que tots aquests pagaments "són legals, però no hi ha res a amagar", motiu pel qual "no hi ha inconvenient en iniciar aquest procediment que planteja Antifrau" d'elevar una petició a la CJA, qui ha de determinar si cal retornar els recursos. "No sé com ens atrevim a", ha lamentat, en referència a Giribet, i ha defensat el procediment que s'està seguint: "Actuarem com la llei indica".El tinent també socialistaha carregat contra el republicà, a qui ha titllat de "" i ha demanat "sentit de prudència i seriositat". La regidora de Podemha demanat que "que s'investigui i es porti fins al final" l'assumpte i ha lamentat que la secretaria i la intervenció municipal no actuessin abans. La petició de dictamen a la CJA s'ha aprovat per, però igualment el tinent d'alcaldia(PSC), un dels edils que ha percebut indemnitzacions irregulars -segons Antifrau- ha anunciat que ell i els altres en actiu que ho han fet dipositaran "voluntàriament les quantitats en qüestió, sense que això impliqui acceptar que aquests pagaments són correctes".Llorca vade Sant Andreu de la Barca el juliol del 2021 després deargumentant "motius personals" i el desgast de gestionar la pandèmia. Malgrat estar al capdavant del consistori, seguia treballant com a metge, d'on rebia el salari principal, i només cobrava les dietes corresponents per assistir als òrgans col·legiats de l'Ajuntament i de la, com la resta d'electes sense dedicació exclusiva ni parcial. Les quantitats que ingressava, però, eren irregulars.Antifrau ha elaborat l'informe arran d'una denúncia presentada pel segon grup del consistori,, el març de l'any passat. A finals del 2020, però, el ple ja havia reformulat el sistema de dietes de l'alcalde, després que tant la Diputació com, per bé que llavors es va desestimar reclamar-ne el retorn. Dos mesos després de la denúncia, Llorca va dimitir com a diputat de Salut Pública i Consum a la Diputació i, al cap de dos mesos més, va renunciar a l'alcaldia i va cedir la vara a, per bé que sempre ha negat que cap vincle entre aquests fets.L'informe posa xifra a les dietes de l'exelecte socialista i destaca que les remuneracions per assistència a òrgans col·legiats suposaven una quantitat equivalent a entre un 64% i un 76% de la retribució màxima per dedicació exclusiva que hauria percebut com a alcalde, entre 2015 i 2019, motiu pel qual constitueixen "una". Per aquest motiu, Antifrau insta l'Ajuntament a iniciar un procediment de revisió d'ofici i un procediment deper un valor de 86.511 euros durant els últims sis anys al càrrec.En tot cas, aquestes quantitats no eren secretes, sinó que el ple municipal les anava aprovant any rere any. Les irregularitats raurien en el fet que, a l'hora de fixar les dietes per assistir a cadascun dels òrgans, el consistori determinavai ho justificava per la seva "especial i major responsabilitat". Antifrau subratlla, però, que només es poden atorgar dietes diferents per assistir a òrgans diferents, no en funció del càrrec de qui hi assisteixi, tal com la justícia ha certificat en diverses ocasions. Els 86.511 euros, per tant, no representen totes les remuneracions rebudes per Llorca per assistir a òrgans col·legiats, sinó l'extra que cobrava per damunt d'altres electes per anar a les mateixes reunions. El total, entre 2015 i 2020, ascendeix a 205.795 euros.En concret, Llorca va cobrar dietes més elevades que la resta d'electes per l'assistència a, entre 2015 i juny 2019. Durant la segona meitat del 2019, també es va establir una major retribució per anar a lai, durant el 2020, igualment va ingressar més que els altres regidors per participar a la. De cara al 2021, però, el ple va posar fi a aquest diferencial, un cop es va constatar que era del tot improcedent.Les dietes més suculentes eren les d'assistència a la junta de govern local, la qual es reunia quasi setmanalment i cadascuna li reportava uns 700 euros al compte. Dels 86.511 euros irregulars des del 2015, uns 76.066 euros provenen de reunions a la junta de govern local, per les quals ingressava unes quantitats, segons Antifrau, que "van més enllà dels principis de proporcionalitat i rigor i suposenamb el que això comporta des de les perspectives tributàries i de seguretat social". En tot cas, aquesta pràctica podria, per bé que la reclamació llavors hauria pogut prescriure.L'informe repassa la jurisprudència en la matèria, la qual dictamina la màxima d'"igual òrgan, igual import", segons diverses sentències i tal com denunciava el grup d'ERC. "Un ús abusiu i incorrecte de les assistències, com és el pagament de quantitats diferenciades i desproporcionades, pot emmascarar unes veritables retribucions de naturalesa salarial, ja sigui per defraudar a la seguretat social ja sigui per amagar incompatibilitats, fet que constituiria un frau de llei", subratlla Antifrau, qui afegeix que aquestes retribucions per dietes resulten "als principis constitucionals d'igualtat i d'accés a les funcions i càrrecs públics i trenquen també amb el principi de raonabilitat que ha de presidir el règim remuneratiu dels membres electes". A més del sou com a metge i les dietes de l'Ajuntament, Llorca també va cobrar 146.848,3 euros en dietes de la Diputació, entre 2013 i 2019, segons va publicar Crític L'altra irregularitat que certifica aquest organisme fa referència a que diversos càrrecs electes amb dedicació exclusiva de l'equip de govern han percebut pagues derivades de l'aplicació del, entre 2015 i 2020, malgrat no ser-ne ni personal funcionari ni laboral. Es tracta dels tinents d'alcaldia, el regidori l'exregidora fins al 2019, tots ells del PSC, així com la regidora(2017-2020), del Cs, qui conforma l'equip de govern local amb els socialistes.En concret, tots ells van cobrar unesprevistes al conveni col·lectiu del personal de l'Ajuntament però no aplicables als càrrecs electes. Antifrau, en tot cas, no ha estat capaç de quantificar aquestes retribucions, en una ocasió ingressada des del 2008, tot i que també insta el consistori a recuperar els pagaments fets per aquest motiu, els quals també van ser esmenats de cara al 2021.En les al·legacions presentades com a afectat, Llorca defensa que la seva condició d'alcalde justificava "objectiva i raonablement" la major quantitat en dietes. I ho fa presentant unelaborat a petició del mateix Ajuntament, un procediment que Antifrau veu "sorprenent", pel fet que no sigui l'exalcalde qui el sol·licités i perquè el consistori "ja tenia una valoració jurídica realitzada pels òrgans interns municipals", la de la secretària. Aquesta negava que aquella diferència fos legal, i malgrat això, l'Ajuntament va demanar a un tercer un informe jurídic extern addicional per protegir els afectats.Aquest altre informe aportat per Llorca considera ajustat a dret el règim d'assistència percebut i no viable el rescabalament, tot i que ho fa citant, així com defensa que els altres electes percebessin els complements destinats als treballadors del consistori, al contrari que la secretaria municipal i la Diputació. La secretària de l'Ajuntament, de fet, fins i tot va certificar amb unala irregularitat de les dietes diferencials.

