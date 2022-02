Aragonès crida a activar «tots els mecanismes de pressió» per forçar l'Estat a negociar

La gran incògnita que sobrevola la presidència de, plena fins ara d'entrebancs - tant dins com fora de Palau -, és fins on arribarà la negociació amb l'Estat per desencallar la resolució del conflicte polític que supura des de la. La taula de diàleg és la joia de la corona del projecte del president, la imatge de marca que intenta preservar dels desenganys que arriben de lai dels atacs dels socis -, companya de coalició, i la, cada vegada més distanciada de l'executiu-, i per ara no en pot exhibir fruits. Per aquest motiu, bona part de la conferència pronunciada al(MNAC) ha estat centrada en enviar missatges ai, també, a la majoria independentista per començar a pensar què fer si la negociació -en un moment "de dificultat", segons ha admès el dirigent d'ERC- falla de la manera com està plantejada fins ara, sense suport de tot el moviment."Cal activar tots els mecanismes de pressió per. Per reforçar la posició catalana en la pròpia negociació, per forçar a l'Estat a moure's i a fer una proposta. Per obrir vies i per crear noves oportunitats de negociació quan aquesta encalla, per poder continuar avançant si finalment", ha destacat Aragonès en el tram final d'una conferència de posada en escena sòbria sota el lema Avancem, escrit a mà pel president en la imatge visible al faristol. A primera fila s'hi asseien els membres del Govern i també la presidenta del Parlament,, a l'ull de l'huracà pel cas de l'escó de Pau Juvillà i també per la seva presència a la Meridiana just després que Interior -ara en mans d'ERC- deixés d'autoritzar el tall que s'hi celebra des del 2019.La data escollida per la conferència tenia alt valor simbòlic, perquè fa tot just un any l'independentisme va superar per primera vegada el 50% dels vots en unes eleccions al Parlament. A Aragonès, perquè Junts no es movia de l'abstenció i no en tenia prou amb l'acord amb la CUP, que ara s'ha distanciat del Govern fins al punt que li ha votat en contra d'uns pressupostos salvats de la mà dels comuns. La unitat estratègica, concepte que centra el debat en la cúpula independentista des de la tardor del 2017, continua sense recuperar-se, com demostra l'episodi de l'escó de. Un episodi que ha servit als anticapitalistes per tornar a plantar el president -ja ho van fer fa dues setmanes en una cita a Palau per parlar, precisament, de la conferència- i no han assistit aquesta tarda al MNAC. "El Govern s'allunya cada vegada més de l'acord d'investidura i dels compromisos de l'inici de la legislatura", ha indicat la CUP. El malestar a Palau era palpable: els anticapitalistes fa setmanes que trepitgen ulls de poll.Què ha de passar a partir d'ara, si la Generalitat aspira a fer moure l'Estat? Aragonès ha reivindicat els grans consensos del país -de la llengua a l'escola, de l'energia verda a les transformacions de les quals fa bandera el país-, que han de servir perquè es donin set condicions a l'hora de pressionar Sánchez. La primera condició és, precisament, "enfortir" aquests consensos. La segona,. La tercera, apostar pel progrés econòmic i social. La quarta, la "popular en defensa dels grans consensos de la societat catalana". La cinquena, que els consensos es tornin a projectar a les urnes, pensant ja en les eleccions municipals. La sisena, la. La setena i última, ha indicat Aragonès, s'hauria de basar en "recosir" la unitat del sobiranisme."Una unitat d'acció oberta a tothom, però especialment pel conjunt del sobiranisme i de l'independentisme. Ens toca a tots i a totes estar a l'alçada del moment. Escoltem-nos. Perquè. I deixem de mirar-nos de reüll. Deixem de competir per veure qui és més independentista i més d'esquerres. Ningú no és més independentista que ningú", ha indicat el president de la Generalitat, en un-i, en menor mesura, a la CUP- que ha estat ampliat amb aquesta observació: "Quan reduïm el debat a identificar herois i traïdors hi perd el conjunt del moviment". Els retrets, ha dit, "debiliten" la posició negociadora de la Generalitat.[h3[Evitar el relat "d'herois i traïdors", el principal missatge a JuntsSegons el president, cal "abandonar" el "tacticisme", perquè l'ambient que genera impedeix "construir escenaris de futur". "Per això cal, amb una mirada àmplia i inclusiva. Que compti amb el conjunt del sobiranisme per fer inevitable l'amnistia i l'autodeterminació", ha reflexionat Aragonès. Ha estat la part del discurs en què se li han entès més píndoles dedicades -sempre de manera implícita- cap a Junts, que no forma part de la taula de diàleg i és escèptica amb el mecanisme de negociació establert. El president ha tingut un gest, això sí, a l'hora de reclamar que decaiguin les causes judicials contra, amb qui es reunirà en unaque farà amb diputats a totes les cambres i que inclourà també els principals actors polítics, econòmics, socials, cívics i culturals del país. Per primera vegada, ha inclòs els, concedits al juny i fins ara aliens públicament al diàleg amb l'Estat, en la dinàmica negociadora que va posar en marxa fa un any. Ha insistit que no són la solució, però sí un pas "indispensable".Davant del cap de l'oposició i líder del PSC,, i de la nova delegada del govern espanyol,, ha indicat que el diàleg no és un "peatge" en clau "tàctica" per mantenir-se a la Moncloa, i ha remarcat que Espanya es troba davant la cruïlla de "l'autoritarisme" encarnada pel PP i per Vox. "És hora de ser valents", ha remarcat en un missatge dirigit a l'esquerra estatal. El que realment afavoreix la dreta i l'extrema dreta és, ha dit Aragonès, no presentar un projecte alternatiu per afrontar i resoldre el conflicte de fons. "Si a la propera legislatura espanyola hi ha un govern delno serà per culpa de l'independentisme. Serà per lad'afrontar les grans qüestions que resten pendents per resoldre, entre elles el conflicte polític amb Catalunya", ha reflexionat el president de la Generalitat.En el paràgraf final, Aragonès ha insistit en la idea d'avançar a través dels grans consensos -amnistia i autodeterminació com a vectors per resoldre el conflicte, feminisme com a eina de transformació social-, i de la necessitat de parlar a la. Una conferència que ha entroncat amb el discurs d'investidura, que ha enviat missatges a l'Estat, que ha transmès frases dirigides als socis, que ha avisat dels perills de la dreta i l'extrema dreta si Sánchez no es mou, i que pretén suposar un punt d'inflexió, especialment si la taula de diàleg fracassa. Un any després del 14-F, després d'una intervenció de més de tres quarts d'hora, Aragonès prova de sacsejar el tauler. El seu èxit dependrà de si es mou el PSOE i de si els socis, fins ara distanciats de la negociació amb l'Estat, aposten per col·laborar.

