Escorcolls a l'Ajuntament de Cornellà i al Consell Esportiu del Baix Llobregat

Laespanyola s'ha personat aquest dilluns a l'i a la seu delper fer-hi escorcolls en relació a les irregularitats que s'estan investigant en el. Segons ha avançat La Sexta, hi podrien haver fins a una desena de detencions vinculades amb aquesta operació.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat que elestà duent a terme aquest matí dues entrades i escorcolls en el marc de la causa -declarada secreta- oberta pels delictes dede fons públics ia administració. El procediment deriva de la causa que s'instrueix al jutjat d'instrucció 2 de l'Hospitalet, que investiga el cas del Consell Esportiu d'aquesta ciutat.Les investigacions de la UDEF ja han fet aflorar irregularitats en relació amb un contracte firmat pel Consell Esportiu de l'Hospitalet amb l'Ajuntament de Cornellà, ja que l'ens esportiu hauriaper formalitzar un aval necessari per segellar l'acord. Aquesta entesa, de fet, no s'hauria notificat inicialment ni a la junta ni a l'assemblea del Consell Esportiu de l'Hospitalet, així com tampoc al consistori de la ciutat. La jutge d'instrucció del cas va proposar creararran d'aquestes revelacions, i es va inhibir en favor del jutjat de Cornellà, que és qui ha ordenat les entrades i escorcolls d'aquest dilluns.Segons fonts de la investigació, aquesta irregularitat va portar la Policia Nacional espanyola a indagar en l'Ajuntament de Cornellà i en el Consell Esportiu del Baix Llobregat, descobrint, encara que ja no relacionades directament amb el nucli del cas inicial de l'Hospitalet de Llobregat. L'operació d'aquest dilluns tindria com a objectiu recollir informació d'aquestes altres irregularitats que esquitxen per ara dos municipis històricament governats pel PSC.En la peça principal de la causa hi ha prop d'una quinzena d'investigats, entre els quals l'alcaldessa de la ciutat,, i un altre regidor i primer secretari del PSC a l'Hospitalet,, tot i que també la interventora de l'Ajuntament i diversos funcionaris i membres del Consell Esportiu. El cas va esclatar el juny del 2020 i, des de llavors, han aparegut noves revelacions com que l'ens esportiu vao les recents investigacions sobre l'impacte a altres administracions i entitats.

