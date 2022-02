Interior deixarà d'aplicar la llei mordassa per evitar multes a manifestants pacífics

Eldeixarà d'aplicar la. Així ho ha confirmat el conselleren una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Malgrat que la legislació validada pel PP és vigent a l'Estat i obliga elsa aixecar acta dels fets que es produeixin en concentracions o protestes, la Direcció General d'Administració de Seguretat assumirà el procés d'instrucció, tràmit que determina la imposició de sancions. El Govern entén que l'la jurisprudència delper fer prevaldre l'exercici delssobre la llei de seguretat ciutadana.La intenció d'Interior és evitar sancions eni garantir la feina dels. Per això, aplicarà un mecanisme de ponderació de drets. "Els Mossos no aplicaran la llei mordassa emparant-se en sentències europees. No té cap sentit que quan una persona es manifesta pacíficament pugui ser sancionada", ha exposat el conseller. El canvi d'actuació també permetrà al Governdels darrers mesos si s'han presentat al·legacions. Un exemple en podrien ser les multes imposades apersonades en desnonaments o els perjudicis patits peren l'exercici de la seva feina.El conseller Elena també ha valorat ha valorat la decisió d'Interior d'acabar amb una informació avançada dijous per NacióDigital . La protesta s'havia de traslladar aquest dissabte a una ubicació propera, per ordre d'Interior, però els manifestants van persistir, amb la presència afegida de la presidenta del Parlament, Laura Borràs . Elena ha posat en dubte que els talls tinguin el resultat perseguit. "En què contribueix a cap causa que un grup reduït de persones impedeixi durant dos anys el pas a desenes de milers de persones?", ha afirmat el conseller, que ha defensat la decisió per "", arran dels incidents detectats recentment per la presència de manifestacions alternatives de grups espanyolistes.Els talls a la Meridiana han derivat en una polèmica política, per la decisió de Borràs de participar-hi durant uns minuts dissabte. "", ha raonat el conseller d'Interior. Elena ha apuntat que la presència de la presidenta de la cambra catalana a la concentració independentista s'explica en ", com a conseqüència de la crisi que s’ha produït al Parlament". El conseller, que manté una bona relació personal amb Borràs, ha admès que encara no hi ha parlat, però que ho pensa fer. "És la presidenta del Parlament.. La seva presència a la Meridiana té unes implicacions polítiques que a ningú se li escapen", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor