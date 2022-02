El PP s'imposa a Castella i Lleó però necessitarà Vox per governar

Elha fet bones les previsions i ha obtingut la victòria en lesd'aquest diumenge amb 31 escons, tres més que el, però ha quedat abocat a pactar amb. El partit d'ultradreta s'ha disparat fins als 13 escons i ha esborrat Ciutadans, reduït a un paper residual amb només un escó. El mateix resultat ha obtingut Unides Podem, tot just la meitat que en els anteriors comicis.El president de Vox,, s'ha mostrat eufòric amb el resultat del seu partit i ha donat per fet l'acord amb el PP: "Tenim el dret i el deure de formar govern" davant d'un "mandat clar", ha assegurat. Abascal ha enviat un missatge clar als populars de cara a les negociacions: "Quina cara de vicepresident se li està posant a!", ha exclamat.Tot i això, Mañueco ha anunciat que iniciarà una ronda de contactes amb tots els partits que han obtingut representació, de gran a petit, per formar un govern. El candidat popular ha celebrat públicament els resultats i ha afirmat que "el futur de Castella i Lleó ha guanyat les eleccions". "Els castellans i els lleonesos hem parlat i hem decidit que governi el PP", ha asseverat. El líder del PP,, ha assegurat a Twitter que "el canvi de cicle a Espanya és imparable", per bé que el seu partit s'ha quedat a mitges.El líder de Cs a Castella i Lleó -i exvicepresident de Mañueco-, Francisco Igea, ha reconegut la pèrdua de tots els escons menys el seu i ha lamentat que Vox aspiri a governar aquesta comunitat autònoma:Igea, rival d'Inés Arrimadas quan el partit havia de decidir qui rellevaria Albert Rivera com a president, ha destacat que Cs, malgrat tot, no ha desaparegut, però ha deplorat que els comicis deixen una Castella i Lleó "més inestable".L'cada vegada més mobilitzada, també ha portat l'entrada de partits regionals a les Corts de Castella i Lleó. Així, Por Ávila -amb un escó- i Soria ¡Ya! -amb tres- han irromput a les eleccions. Unión del Pueblo Leonés ha reforçat la seva posició amb un nou escó que el fa enfilar fins als tres.Les eleccions del 2019 van atorgar aluna victòria clara, amb 35 diputats -la majoria absoluta, en, és de 41-. Un èxit clar en una comunitat que és feu deli d'on va sorgir. Però la suma dels populars (aleshores amb 29) i els 11 de, més l'abstenció de l'únic diputat de Vox i dels representants de la, van facilitar el govern d', que ara s'ha imposat en la reelecció.

