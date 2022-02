El tall de la Meridiana sobreviu als Mossos amb presència de Borràs

Tensió en la primera jornada sense autorització per tallar la Meridiana. Centenars de manifestants independentistes han sortit al carrer després de la crida de l'ANC i Meridiana Resisteix per mantenir la protesta davant la prohibició d'Interior avançada per NacióDigital. Entre les persones concentrades hi havia Laura Borràs, presidenta del Parlament



Els Mossos d'Esquadra, que han realitzat un fort desplegament a la zona, hanintentat desallotjar la Meridiana, però finalment no han pogut evitar el tall i s'han desplaçat a la vorera després d'instants de disputa. Amb la policia al marge, l'acció ha agafat un caire festiu, com és habitual. Segons el cos, unes 800 persones han sortit al carrer.

A banda de Borràs, els talls protagonitzats pel col·lectiu independentista Meridiana Resisteix han comptat periòdicament amb el suport de diputats del Parlament i també d’alguns dels, com, després que finalitzés el seu empresonament. Les protestes han tingut continuïtat malgrat les queixes expressades per diverses formacions polítiques, verbalitzades al ple de l’ Les accions van començar la tardor del 2019, arran de la sentència del Suprem . En un primer moment, es produïenA mesura que van avançar els mesos, la periodicitat va canviar -amb el parèntesi del confinament per la pandèmia i un canvi de localització puntual-, però les afectacions de trànsit en una de les vies més importants d'entrada i sortida de la ciutat no ha cessat.



El govern municipal de Barcelona ja va plantejar el gener del 2020 reubicar aquestes concentracions, en contra del que defensava tant l’ANC com Meridiana Resisteix. La Guàrdia Urbana va remetre un informe a la Direcció General d'Administració de Seguretat que plantejava traslladar la protesta per evitar afectacions en una via tan transitada i reduir-ne la quantitat d’hores.

La voluntat de traslladar les concentracions que va verbalitzar l’Ajuntament no va acabar amb els talls a l’avinguda Meridiana, a l’alçada de. Ara és Interior qui ha fet el pas per modificar la localització de les manifestacions, amb l’argument que la "tensió" creixent generada per la participació afegida de partits i col·lectius espanyolistes les fa inviables amb l’actual format.

