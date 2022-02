Jordi Estrada: «Si no hagués anat a Luixó quan llegia l'epistolari de Flaubert, no hi hauria novel·la»

L'any 2010 va debutar en la literatura amb Rius paral·lels, una ficció lírica entorn de la poesia deque el va fer mereixedor del dotzè. Ara, més d'una dècada després, el filòleg i professor manresàtorna a les llibreries amb una novel·la que, seguint la tònica de la primera, aprofita el marc històric i social d'un personatge real per sargir una trama narrativa inventada però del tot versemblant. Aquesta vegada, la gènesi de les idees va trobar-la en el sí de la figura d'un dels escriptors més emblemàtics de la literatura del segle XIX:Sota el títol Lilinne i les bombolles de sabó, Estrada ens presenta "una història de sentiments i idees enfrontades plena d'infortunis, interessos ocults i fosques obsessions" que té com a protagonistes Flaubert i, especialment, la seva neboda Caroline, a qui ell anomena Lilinne. El llibre es presentarà en societat el dimecres 16 de febrer a les 7 de la tarda a l'i comptarà amb els parlaments dels també escriptors i amics de l'autor- Després de Rius paral·lels, vaig escriure alguns relats que han estat publicats en obres col·lectives o bé continuen inèdits, i també alguns primers capítols d'altres novel·les, que vaig deixar de banda tan bon punt vaig posar-me a treballar en Lilinne i les bombolles de sabó.- Tot plegat va començar l'agost del 2017, coincidint amb una escapada que vaig fer a Banyeres de Luixó. En aquell moment estava llegint la correspondència de Flaubert amb la seva amiga i escriptora George Sand. Potser si no hagués anat a Luixó just quan llegia l'epistolari en qüestió, ara no hi hauria novel·la, i és que el primer embrió de Lilinne es gesta després de descobrir el passat brillant de Banyeres de Luixó i de llegir les agudes reflexions epistolars de l'escriptor.- Sí. Durant l'estiu del 1872 i per prescripció mèdica, l'escriptor i la seva neboda Caroline van fer estada en aquesta petita ciutat balneària del Pirineu.- Si bé el punt de partida del llibre és verídic, la resta del que es narra a la novel·la forma part de la ficció.- La font d'inspiració no ha estat tant Flaubert com la vinculació entre l'escriptor i la seva neboda. I, a partir de la ficció, la relació d'aquesta amb el món. Al capdavall, qui protagonitza la història és ella, una noia que opta per una altra manera de viure.- El personatge de Caroline procura canviar una realitat que el seu tiet només es limita a descriure, talment com si visqués en una torre d'ivori. I la novel·la tracta justament d'això, de si ho acaba aconseguint o no.- Madame Bovary és víctima de la societat burgesa que tant detestava Flaubert, però no s'hi rebel·la. El personatge de Caroline, en canvi, evita caure en el mateix parany d'Emma i s'erigeix en mestressa dels seus actes i la seva vida, sense dependències. Ni tampoc enganys ni autoenganys.- Com a personatge històric del qual ho sabem gairebé tot, no pots presentar-lo diferent de com era. Això no vol dir que, com a personatge literari, no et puguis permetre petites concessions, sense contradir-ne el perfil biogràfic i les idees. Bàsicament, Flaubert va ser un anacoreta, força escèptic i un pessimista lúcid lliurat de ple a la seva gran passió: la literatura.- Costaria de trobar alguna persona que no sigui somiadora i alhora una mica pessimista. Personalment, em tinc per un pessimista esperançat, si bé cada vegada veig més motius per al pessimisme i menys per a l'esperança.- Sí, però això no ens ha de paralitzar. Al contrari. De fet, Flaubert es retreia a ell mateix haver somiat molt i haver fet poc. No sempre voler és poder, però la voluntat és essencial per a quasi totes les coses.- Suposo que com tothom: sense enginy ni imaginació no hauríem pas sobreviscut! A mi aquest parèntesi m'ha servit per enllestir la novel·la -on coincideix que també hi apareix una mena d'epidèmia- i per escriure, d'un rampell i com a evasió de tot plegat, una petita farsa o paròdia sobre el món de l'ensenyament.- Potser més endavant, si alguna editorial s'hi avé...- La història és narrada des del punt de vista d'un director d'institut, raonable i comprensiu, que ha de fer front al desembarcament d'un professor nou, complidor i bona persona, però alhora extravagant, imprevisible i desassenyat. És la crònica d'un desastre anunciat des de l'inici.- Podríem dir que vaig escriure'l més com un divertiment que no pas amb la idea de publicar-lo algun dia. Entre altres raons, perquè com a novel·la és un text massa curt, i com a relat, excessivament extens. D'altra banda, s'hauria de pentinar una mica i eliminar o dissimular algunes referències massa explícites a persones que, sense identificar-les, s'hi podrien sentir identificades.- Tot en el que en sé és a través de tercers i, per tant, les opinions són diverses. Una pandèmia, com qualsevol altre contratemps, implica uns canvis en la manera d'actuar, de plantar cara a la incertesa, com en un temporal i amb el paraigua girat per la ventada. Cal una gran fermesa d'ànim per tirar endavant en unes circumstàncies tan adverses, i jo diria que el professorat, així com el personal mèdic i sanitari, ha estat a l'altura.- És un revés que es veia a venir de fa anys, però els nostres polítics estaven més pendents de l'ungla que assenyala la lluna que no pas de la situació de fragilitat i desemparament en què es troba la llengua.

