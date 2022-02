L'Espanyol es nega a posar «Els Segadors» abans del derbi de diumenge amb el Barça

no sonaran per la megafonia de l'en el derbi d'aquest diumenge al vespre entre l'i el. El club blanc-i-blau s'ha negat a atendre les peticions del, que havia demanat repetir elseguit en les dues altres ocasions quehavia presidit, des de la llotja, un partit de futbol amb presència d'equips catalans.Amb Aragonès a la tribuna, l'de Catalunya va precedir el clàssic de Lliga entre el Barça i el Madrid del 24 d'octubre del 2021 , i també va sonar abans del duel benèfic a favor dels malalts d'ELA que el 16 de gener d'aquest any van diputar exjugadors del club blaugrana i el Girona a l'estadi de Montilivi, promogut amb finalitats solidàries perLade l'Espanyol, raonada amb l'argument que el protocol del club no ho contempla -segons les fonts consultades per-, ha estat rebut amb "" pelde la Generalitat, que ha expressatper la resposta oficial rebuda per part de l'entitat. No s'esperen canvis d'aquí a diumenge al vespre a l'estadi deLa presència d'Els Segadors en partits de competició oficial al Camp Nou s'ha recuperat en la segona etapa dea la presidència del Barça, tal com havia passat en el seu primer mandat al club. En les temporades en quèva dirigir l'entitat, l'himne nacional va perdre protagonisme. Quan Laporta el va recuperar en l'últim duel amb el Madrid, la tardor passada, feia sis anys que el Barça no el feia sonar coincidint amb la presència a la llotja del president de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor