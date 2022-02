Bancs i iaios, una relació gairebé impossible

"Desertització bancària", el segon problema

D'oficines amb finestreta a grans espais oberts que semblen cafeteries. De senyors darrere el taulell a treballadors que passegen per la sala rebent els clients com si fos una botiga. De tràmits persona-persona a interaccions persona-màquina.I ho han fet alhora que la societat, a un ritme frenètic i amb la intenció de reduir costos al màxim.El problema, però, és que, ni tots els que hi han pujat. Els- ho tenen molt fàcil: compres online, gestions per l'app del banc des del mòbil i bizums, molts bizums. La gent de- s'hi ha adaptat prou bé i a poc a poc comencen a entendre com funciona el món digital i a fer gestions per internet. ElsLaés una realitat queI els avis i àvies són un dels col·lectius més afectats. Anar al banc a retirar la pensió cada final de mes, demanar a l'operari que els actualitzés la llibreta o, simplement, fer una consulta a la finestreta, són costums que les generacions més grans tenen interioritzats i, de sobte, deixen de ser possibles. Les consultes s'han de fer per l'aplicació, l'efectiu s'ha de retirar mitjançant el caixer automàtic i les llibretes gairebé s'han deixat d'utilitzar.És en aquest sentit que naix la plataforma, impulsada perun senyor de 78 anys de València que reivindica el dret de la gent gran a un servei públic:. San Juan ha explicat que l'excusa que "si no hi ha gent, no hi ha bancs" no serveix perquè a les zones urbanes, on sí que hi ha gent, tampoc s'atén la gent gran.I és que tal com defensen des de la, la digitalització dels bancs comporta que" i perdin privacitat., director de la fundació, denuncia que la societat va a un ritme i es prenen decisions que no tenen en compte la gent gran:Elde la població no són les úniques preocupacions de les zones rurals de Catalunya. Però potser sí les causants de situacions tan habituals com la desaparició de comerços amb anys d'història, la reducció constant de serveis o elEl conseller d'Economia i Hisenda,, ha anunciat aquesta setmana que 443 municipis catalans no compten amb una oficina bancària o caixer automàtic a disposició dels seus habitants. Es tracta de launa problemàtica que s'ha de combatre de manera urgent. Giró ha recordat que l'accés als serveis financers és considerat un dret social reconegut per la Unió Europea i el Govern ha presentat un pla per revertir la problemàtica., ha verbalitzat Giró, recordant que el problema afecta ara a aproximadament 250.000 persones. Per fer front a aquesta problemàtica, la conselleria d'Economia i Hisenda proposa instal·lar "almenys" un caixer automàtic a tots els municipis catalans i ampliar així la protecció dels ciutadans més vulnerables. La intenció del Govern és que el Parlament aprovi una mesura en aquest sentit i la remeti a les Corts Generals perquè s'obligui a les entitats. "És una realitat molt trista", clama la senadora d'ERC Norma Pujol . El seu grup ja ha presentat a la cambra alta una moció reclamant al govern espanyol accions per garantir la inclusió financera en el món rural. I és que el món rural és precisament l'àrea que més pateix la problemàtica. La directora d'oficina d'una comarca rural catalana explica, però, que tot i les directrius de l'entitat, els operaris de la zona es guien pel factor humà: "Nosaltres sempre estem a disposició del client i l'acompanyem quan ho necessita".L'actuació de la Generalitat arriba després quefaci anys que hi treballen. El lobby de pressió, que integra el 90% dels pobles catalans amb menys de 2.000 habitants, va presentar a finals del 2021 una acció important per intentar fer front a la decisió dels bancs de tancar oficines i deixar únicament caixers automàtics.Jaume Gilabert, coordinador del lobby i alcalde de Montgai, a la Noguera, ha explicat aque en alguns casos les entitats han entès la problemàtica de l'envelliment de la població. En aquest sentit, s'ha aconseguiti sempre amb cita prèvia. Una solució que ajuda molt a la gent d'aquests municipis, però que Gilabert veu "Hi hade Catalunya, però, que. És el cas de Garcia, Vinebre o la Torre de l'Espanyol, a la Ribera d'Ebre, tres pobles amb menys de 600 habitants que des de fa uns anys compten amb un caixer automàtic que ha canviat la vida dels habitants., explica a aquest diari l'alcaldessa de Vinebre i presidenta del consell comarcal de la Ribera d'Ebre,L'acció que es va dur a terme en aquesta comarca, segons detalla Carim, va venir condicionadadels ajuntaments als veïns d'aquests municipis. Un diputat provincial, que era delegat a BASE -el servei de pagament d'impostos de la Diputació de Tarragona-, va facilitar que els pobles sense caixer en poguessin tenir.Aquesta setmana, la Diputació de Barcelona ha anunciat que preveu instal·lar caixers automàtics als municipis de menys de 5.000 habitants . Es tracta d'un projecte de la institució que té per objectiu "recuperar" els caixers que s'han tancat a les comarques menys poblades de la demarcació, com són el Berguedà, l'Anoia, Osona, el Bages o el Penedès. Així, s'adreça en especial a municipis on els últims anys s'ha tancat l'oficina bancària que tenien.

