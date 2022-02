Santi Vila, disposat a tornar a la política com a alcaldable de Centrem per Barcelona

Santi Vila podria tornar a la política. L'exconseller s'ha mostrat disposat a ser el candidat de Centrem a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals del 2023, per "ajudar" que la ciutat "vagi millor". El nom de Vila, tal com va avançaraquest dimecres, és un dels que sonen per liderar la candidatura del partit de recent creació a la capital catalana.En una entrevista d'aquest divendres al Cafè de les idees de RTVE i Ràdio 4, Vila ha afegit que, però ha aplaudit el nou projecte deque lidera la també exconsellera Àngels Chacón:i vincles personals". Vila, pendent d'un judici el 4 de maig per les obres de Sixena de quan era conseller de Cultura, ha lloat Chacón.Vila ha concretat que, "si es donen les circumstàncies",L'exconseller ha afegit que algunes formacions l'han sondejat per si vol tornar a la política, i ha apuntat que Centrem i l'univers vinculat al PDeCAT és amb qui té "més afinitat ideològica i vincles personals"., ha assegurat en referència al projecte de Chacón, si bé ha reivindicat que ell és una, i no pas de "centre-dreta". De lade Centrem només n'ha tingut bones paraules: "Sense dubte que ésD'altra banda, l'exconseller també ha dit que la seva eventual candidatura, perquè reconeix el "principi de bondat" de l'actual alcaldessa i líder dels comuns: "Se li pot criticar la gestió, però tenia ganes de fer el bé". Finalment, ha dit que, si és candidat de Centrem,: "Si m'he de posar al davant, és perquè hi ha ciutadans i professionals que diuen que s'ha de fer entre tothom".Vila hani del seu líder, Salvador Illa, tot i que n'ha aplaudit la feina feta al capdavant del Ministeri de Sanitat perquè "transmetia serenitat".

