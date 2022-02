El Govern finançarà les extraescolars de tots els alumnes durant el setembre

És per tapar la claudicació del 25%

Per Són menys hores lectives el 11 de febrer de 2022 a les 11:27 0 0 Pagareu doble per res, cobraran mestres i monitors

Totes?

Per Jacob el 11 de febrer de 2022 a les 11:26 0 0 Si, per exemple, vull que les meves filles facin com a extraescolar "lengua española", també ho finançaran?...només per donar idees....

Per Són menys hores lectives el 11 de febrer de 2022 a les 11:26 0 0 Pel que diuen Cambray és un mentider, no ha parlat amb ningú i ell afirma que sí. Compteu les hores que es guanyen i les que es perden, resteu-les i resulta que es fan menys hores lectives. A les tardes el pagament de les hores serà per a tots els alumnes o sols per als que es queden a dinar? Hi haurà monitors per a tothom? Es necessitaran totes les aules? Qui garantirà un ordre lògic? Per què no fan classe els mestres com fins ara? Això no va a favor de l'alumnat vulnerable o amb dificultats.