El TC tomba dos acords de la mesa del Parlament sobre l'autodeterminació

Injusticia ñorda.....

Per Samurai el 10 de febrer de 2022 a les 19:35 0 1

Dice el refranero que a todos los cerdos les llega su San Martin..... En la Injusticia española y en la derechona franquista hay muchos..... Vivimos en una supuesta "democracia" secuestrada por gentuza como Marchena, Llarena, Lamela, Conde Pumpido y todos esos palmeros de los fascistas y corruptos, que deberían estar en prisión en vez de nuestros PRESOS POLITICOS. En Spanyistán hay demasiada gente que no nos quieren bien..... Tenemos que librarnos de esa Spanyistán fascista, corrupta y represora que es un lastre insoportable para Catalunya. Cuando eso ocurra, será mejor para todos..... El corrupto Rajoy y su Partido Podrido, culpables de masacrar catalanes que sólo querían votar. Aporrear viejecitas y gente indefensa está muy bien visto por esa Spanyistán fascista, garrula e inculta del "a por ellos" que tanto nos odia.... Con los "progresistas" Socios-listos (de los fascistas y corruptos) tenemos una versión renovada del "ordeno y mando" de la dictadura...... A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas" causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!