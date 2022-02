És millor el nou calendari escolar?

Per què el Govern modifica el calendari?

Realment es faran més hores lectives?

Tindrà beneficis pedagògics?

Ho veu bé la comunitat docent?

Com ho han rebut les famílies?

Hi haurà més ajuts per conciliar?

El, que implicarà escurçar una setmana les vacances d'estiu per arrencar el curs el 5 de setembre a primària i infantil i el 7 als instituts , haa les escoles i les famílies. L'anunci, que feia ja setmanes que estava madur al Govern,amb la comunitat docent i ha estat comunicat a les direccions dels centres aquest mateix dijous. El seu impacte, després d'un dels mesos més complexos a les escoles amb la gestió de l'auge de contagis, protocols de quarantenes i substitucions de la sisena onada de la Covid, ha estatentre els mestres, les mares i els pares, i els sindicats.En tot cas, el president de la Generalitat,, i el conseller d'Educació,, han defensat que compleixen amb una demanda que s'ha fet durant anys i que darrere de la iniciativa hi ha. A continuació, totes les arestes d'aquesta nova distribució del curs que es començarà a aplicar a partir del proper mes de setembre.Ambi el tancament inèdit de les escoles, va revifar també el debat sobre com es reparteix el curs escolar en el calendari i les conseqüències en termes de desigualtat i de conciliació que aquesta mesura dràstica va suposar per a les famílies. Ja aleshores va seri ja no es reprengués l'activitat lectiva fins a mitjans de setembre.Aragonès ha argumentat que el fet d'arrencar abans les classes és un benefici en termes deperquè ajuda a l'hora de reincorporar-se a la feina després de les vacances, però també a l'hora de reduir lesper a aquells infants i joves deque no poden costejar activitats de lleure durant les vacances. Un efecte que, ha afegit, s'aguditza en el cas de les famílies monoparentals i de les dones, sobre les quals recau majoritàriament la cura de les criatures. El conseller Cambray ha afegit que també en termes pedagògics les vacances d'estiu sóni això perjudica l'aprenentatge i l'adquisició d'hàbits.. Simplement, el calendari. Aquest any, el curs acabarà, com sempre, abans de Sant Joan. A partir del 5 de setembre, tant als centres públics com als concertats i privats d'infantil i primària, es faràlectiva de les 9 del matí a les 13 hores. Es mantindrà elfins a les 15.30 i després cada centre s'autoorganitzarà per oferir activitats extraescolars. Els mestres hauran d'estar presencialment a les escoles fins a les tres de la tarda. Tot plegat, com ja es fa al mes de juny.Les vacances detindran un, amb la qual cosa les classes s'interrompran el, i els centres tindran-quatre dies i no tres- que el departament recomana fer durant el segon semestre perquè hi ha menys festius. Com que les classes començaran abans al setembre, els professors hauran de preparar el curs al juliol, mes no lectiu però oficialment laborable i de formació. Els nomenaments s'avançaran un mes i es faran a finals de juny per garantir que els equips estan complets al juliol. El conseller també ha apuntat que al mes de setembre, com que els alumnes pleguen abans, els docents disposaran dei d'atenció a les famílies.Segons Cambray, a més de reduir l'impacte d'unes vacances tan llargues en l'aprenentatge, en el cas de la jornada reduïda al setembre s’afavoreix que la presència als centres estigui concentrada en "lesi més confort tèrmic". A més, ha subratllat que aquesta nova organització fa que el curs a Catalunya s'acosti al calendari que segueixen els. Els països europeus, però, acostumen a fer almenys una setmana de vacances al febrer i, en alguns casos, també a la tardor, per tal d'equilibrar i regular millor els dies de vacances i els dies lectius. El canvi anunciat per Educació no aborda del tot aquestes qüestions., professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, remarca que els calendaris i els horaris són una qüestió molt important, però té dubtes que començar el dia 5 en lloc del dia 12 suposi un gran canvi en l'àmbit pedagògic. L'avançament, segons ell, és positiu, però és rellevant tambéi els dies de classe. "El calendari lectiu a Catalunya està molt concentrat", apunta. El canvi només té sentit si és per equilibrar millor el temps lectiu (molt concentrat al segon trimestre) i el temps de vacances (molt concentrades a l'estiu). La proposta d'Educació fa unA la comunitat docent hi ha discrepàncies. El sindicats'ha oposat frontalment a la decisió d'Educació, mentre que l'considera que la mesura ésper tal d'escurçar les vacances d'estiu i avançar cap a un calendari lectiu. "El calendari actual no és el més racional de cara a l'educació", assenyala la presidenta de Rosa Sensat,. El canvi anunciat, diu, no ha d'afectar la preparació de curs, però sí que insisteix que cal garantir que els centres sabran al mes de juny de quines plantilles disposaran per al curs vinent. "El curs no es pot preparar al setembre, s'ha de deixar", remarca. L'horari intensiu, assegura, pot ser positiu perquè els mestres puguin "coordinar-se" a les tardes, però reclama que es garanteixin les extraescolars, sobretot a l'escola pública.La portaveu d'USTEC,, assegura que estanperquè no se'ls havia informat dels canvis i el departament "s'ha saltat a la torera" el procés perquè aquesti organitzatiu passi primer pel. "El conseller no ha complert amb les seves funcions i", assegura. Argumenta que avançar l'inici del curs "no afavoreix la qualitat educativa" perquè es disposarà de menys dies al setembre per preparar el curs. Al juliol, argumenta, no es pot preparar el curs perquèperquè desapareix una mitjana d'un terç del personal per la seva condició interina. ". No pot ser que la resposta a la conciliació familiar vingui sempre de l'escola", afegeix.La millora de l'atenció a l'alumnat amb menys recursos i la qualitat educativa, insisteix Segura, no depèn d'avançar cinc dies l'inici del curs, sinó de posar, reduiri augmentar el personal. Per a la portaveu d'USTEC, sindicat majoritari en l'àmbit educatiu, tot plegat és unaper "desviar l'atenció" dels canvis curriculars que es preveuen i de la polèmica per la sentència del 25% de castellà. L'anunci d'Educació ha agafat per "sorpresa" les famílies. "No en sabíem res, no hi ha hagut cap mena de diàleg i pensem que s'hauria d'haver explicat amb temps", lamenta, presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC). A l'espera de tenir tots els detalls i llegir la lletra petita, la mesura els genera, perquè canviar el calendari lectiu té conseqüències en molts àmbits. L'aFFac qüestiona que la jornada intensiva sigui bona per a l'alumnat i demanen que amb aquests canvis no s'incrementin les hores lectives en un dels països on se'n fan més. L'associació també alerta que si al setembre l'horari lectiu acaba a la una del migdia, s'haurà d'allargar el temps de migdia -que paguen les famílies- iper tal d'arribar a la tarda. Això, alerten, pot afectar les famílies més vulnerables.Un dels principals dubtes de les famílies és què passarà al mes de setembre quan els alumnes d'infantil i primàries pleguin a la una del migdia, tenint en compte que la jornada laboral continua molt més enllà d'aquesta hora. Des del departament confirmen que, un cop s'acabi l'horari de menjador a les 15.30 (servei que han de costejar les famílies), els alumnes podransense que això suposi un. Es cobrirà a través de, com la resta de l'horari no lectiu, i afectarà escoles públiques i concertades.El canvi de calendari escolar se suma a una altra de les mesures que Aragonès va anunciar quan va presentar els pressupostos: la de laa partir del pròxim curs, primer pas per avançar cap a l'escolarització sense cost per a les famílies dels infants de 0 a 3 anys.

