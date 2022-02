«La Ràpita» ja és nom oficial

El 10 de febrer de 2022 ja és un dia per emmarcar en la història de laEl Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la resolució per la qual es dota de validesa el canvi de nom al municipi.El 12 d’octubre de 2021, en una consulta ciutadana, el poble rapitenc va poder decidir quin havia de ser nom oficial que volia per al municipi. Podien triar continuar amb "Sant Carles de la Ràpita" o canviar a "La Ràpita". "Estic convençut que sense les persones voluntàries de les meses i les suplents, les de la Comissió organitzadora, les que van col·laborar en la campanya informativa i tota la resta que participarem, el poble rapitenc no haguéssem pogut celebrar la consulta ciutadana", ha expressat, en agraïment, l'alcalde de la Ràpita,amb els vots dels regidors de govern (ERC) i de la regidora no adscrita, però els sis regidors de Junts, PSC i Més Ràpita hi van votar en contra.Els grups municipals s’havien compromès asi l’opció guanyava amb més del 20% del cens, però es va quedar en un 18%. Per al govern, que no fos automàtic no treia que cada grup no pogués legítimament fer la seva lectura i prendre la seva decisió, i la d’Esquerra va ser que el resultat era prou contundent com per que cada grup es pronunciés al ple.(el 26,72% del cens). D'aquests ciutadans, n’hi ha haver 2.246 que van optar per canviar el nom a "La Ràpita" (el 18,03% del cens), mentre que 1.045 persones es van decantar per mantenir el nom de "Sant Carles de la Ràpita".Posteriorment, i d’acord amb els resultats obtinguts en l’exercici democràtic, el plenari de la Ràpita, amb els vots a favor d’ERC i la regidora no adscrita, van aprovar fer efectiu el canvi de nom., i per tant, l’expedient va quedar en mans de la Generalitat.Caparrós conclou que “la Generalitat ha oficialitzat elque la ciutadania del municipi va decidir de manera majoritària i clara en la consulta ciutadana, i que la majoria àmplia del plenari de l’Ajuntament va certificar; es fa realitat la voluntat majoritària dels rapitencs i rapitenques de què el nostre municipi es digui del nom que socialment utilitzem: la Ràpita”.En un gest carregat de, operaris de l'Ajuntament ja han tret del saló de plens del consistori les lletres de "Sant Carles".Amb la publicació, el Govern de Catalunyai posa en coneixement de l’Administració de l’Estat aquest canvi de nom als efectes del que preveu l’article 32.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

