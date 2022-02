El president de Mèxic proposa una «pausa» en les relacions amb Espanya

Tensió diplomàtica entre. El president mexicà,, ha proposat aquest dimecres una "" en les relacions amb Espanya per girar full a una etapa en què, segons el seu parer, autoritats i empreses espanyoles s'han aprofitat del país. "Eren com els propietaris de Mèxic", ha dit López Obrador, que ha criticat en reiterades ocasions Espanya, remuntant-se a la conquesta del territori. El president mexicà ha admès en una compareixença que la relació entre els dos estats "no és bona".Per això, Obrador ha plantejat "fer una pausa", al·legant que és el que convé a les dues parts. "Potser quan canviï el govern es restableixin les. Jo desitjaria que quan jo ja no sigui aquí, les no fossin igual que abans", ha declarat. En aquest sentit, creu que Mèxic s'ha emportat "la pitjor part" de la "promiscuïtat" econòmica i política en les relacions amb l'estat espanyol: "". Sobre la possibilitat de formalitzar la "pausa", López Obrador ha respost que "això no es pot fer" i que simplement ha fet un "comentari".Les paraules del president mexicà es produeixen menys de dues setmanes després que el ministre espanyol d'Exteriors,, assegurés davant elque hi havia "interès d'obrir una nova pàgina" amb Mèxic. Dies abans, el seu departament havia concedit finalment el plàcet al nou ambaixador de Mèxic a Madrid després que s'hagués especulat que el retard pogués ser algun tipus de represàlia per la crítica mexicana a Espanya.Per això, a Mèxic alguns mitjans havien especulat que el retard seria resultat de la política de confrontació que López Obrador ha mantingut amb Espanya des que va arribar a la presidència. El president mexicà s'ha mostrat molt crític amb la, exigint diverses vegades que Espanya es disculpi. En aquest sentit, va remetre auna carta reclamant que l'Estat admeti la seva "" ​​en la conquesta de Mèxic i "ofereixi les disculpes que convinguin".

