El raper Morad nega haver intentat robar en un domicili de Barcelona: «No en tenia cap necessitat»

El jutjat penal número 11 ha celebrat aquest dimecres la vista del raper Morad i un altre jove per un intent de robatori amb força en un domicili de Barcelona el febrer del 2018. Els dos individus van intentar entrar presumptament en una finca del barri del Putxet, rebentant el pany amb un tornavís, i, en ser sorpresos per un veí que baixava, van insultar i amenaçar l'home perquè els va fer una foto i van fugir. Morad, a preguntes del seu advocat, ha negat els fets, assegurant que no va tenir cap incident amb ningú. "No tenia cap necessitat", ha afirmat. En la mateixa línia s'ha pronunciat l'altre acusat, apuntant que estava "a casa amb la mare".La fiscalia els demana un any i mig de presó per intent de robatori amb força en casa habitada i un any més per amenaces no condicionals a cadascun dels acusats. Les defenses, per contra, en demanen l'absolució en considerar que no hi ha proves "concloents" que acreditin els fets i la seva autoria.Els fets es remunten al 12 de febrer del 2018, al voltant de dos quarts d'onze del matí, quan els dos acusats haurien intentat accedir a un habitatge, forçant la porta d'entrada amb un tornavís. Va ser en aquell moment que, tal i com ha explicat durant el judici, un dels seus veïns va sortir i els va veure. "No em sonaven de res", ha afirmat. Segons ha relatat s'hi va acostar i els va preguntar on anaven, i ells li van dir que esperaven a un conegut."Quan es van allunyar em vaig acostar a la porta i des d'allà els vaig fer tres fotos", ha afegit. En adonar-se, ha explicat que el van intentar atacar i el van increpar dient-li que el matarien. L'home es va tancar a dins el portal i quan ja estaven lluny va tornar a sortir i va facilitar informació als agents de com anaven vestits.Una versió que res té a veure amb la dels acusats, que han optat només per respondre a les preguntes dels seus advocats. Morad ha dit que no estava al lloc dels fets i també ha assegurat que no va tenir cap incident amb ningú. "El 2018 estava començant a treballar al món de la música, aquell dia no sé on anava amb metro però segurament a fer alguna cosa relacionada amb la meva carrera artística, no estudiava ni treballava", ha explicat.Durant la sessió també han declarat diversos agents dels Mossos d'Esquadra, assenyalant que van poder identificar els acusats comparant les fotografies que va fer el veí amb unes imatges de les càmeres del metro de Lesseps. En aquestes es podien observar diversos detalls dels joves com la constitució, la cara, o els tatuatges. També amb la descripció que els havia facilitat l'home pel que fa a la roba que portaven.A les conclusions la fiscal ha subratllat que han quedat acreditats els fets i l'autoria. En aquest sentit, ha posat en valor el testimoni de la víctima que s'ha explicat de forma "ordenada", "sense contradiccions" i amb "gran objectivitat". També ha recordat que els agents són "especialistes" pel que fa al reconeixement i ha apuntat que les imatges i les fotografies són més que suficients per acreditar els fets.Pel que fa a la defensa, els dos advocats han coincidit que hi ha una manca de proves i un d'ells ha apuntat que les fotografies del carrer podrien ser "de qualsevol de les persones que estaven al carrer en aquell moment". També han qüestionat que no s'hagi trobat cap tornavís i que no es disposi d'empremtes de la porta que hauria estat forçada, que tampoc presentava danys.De fet, han lamentat que a través d'uns indicis s'hagi desvirtuat el principi de presumpció d'innocència, afegint que el relat construït a través d'indicis no consta de suficient "nitidesa i claredat". "La diligència s'ha fet amb contaminació d'influències externes", ha reblat l'advocat de Morad.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor