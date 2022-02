El Govern i la CUP tornen a topar pel «despropòsit» dels Jocs d'Hivern

Nova topada alentre eli laper la candidatura catalana alsdel 2030., diputada dels anticapitalistes, ha qualificat de "despropòsit" que un país mediterrani, en plena emergència climàtica, es plantegi organitzar un certamen com aquest, un procediment en el qual veu l'executiu "congraciat amb la patronal". La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert,, ha defensat la conveniència de celebrar una consulta abans de presentar la candidatura i ha indicat que s'estan estudiantper tal de poder-la organitzar, tenint en compte que les lleis que la poden habilitar han estat "escapçades" pel(TC). Alsina no ha concretat, a preguntes de Sabater, quina serà la pregunta concreta, la data o el cens total de la votació.Segons va explicar la consellera de la Presidència,, el 21 de gener, la consulta se circumscriurà a la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran , de manera que el cens s'elevaria fins a les 63.000 persones. Sabater ha carregat contra el Govern perquè, segons ella, ja està immers en la campanya pel sí a la candidatura al 2030. "No és una formanide preparar un procés participatiu", ha ressaltat la diputada anticapitalista. Alsina ha indicat que encara no ha arrencat la fase informativa de la consulta, i ha defensat ladels Jocs perquè, segons ha indicat, es faran seguint criteris de "sostenibilitat", de manera que tots els recursos invertits. La consellera també ha indicat que s'està treballant en una llei de participació "omnicomprensiva" per "facilitar la vida" als catalans.Abans d'aquest intercanvi, l'encarregada de preguntar sobre la consulta dels Jocs ha estat Anna Grau, diputada de Ciutadans, que ha retret el component "opac" dels informes que estan servint al Govern per decidir sobre la viabilitat de la consulta i del Jocs. "Hem de pagar per un informe que diu quees pot fer una consulta a quatre gats?", ha preguntat Grau a la consellera Vilagrà. La dirigent d'ERC ha posat de manifest que Ciutadans no disposa de cap regidor "de Manresa en amunt", de manera que ha atribuït a aquest fet el "desconeixement" del partit sobre la realitat del Pirineu. "Mai com ara s'havia parlat tant de la zona,", ha indicat la consellera de la Presidència.

