​Rivera reclama al bufet d'advocats del que ha marxat el sou de fins al 2025

El cas d'Albert Rivera i la seva marxa d'un bufet d'advocats encara ha tingut un nou gir. L'exlíder de Ciutadans, que ha abandonat la feina per voluntat pròpia, demana ara el sou que l'empresa li havia de pagar fins al 2025, segons ha avançat El Confidencial. En concret, Rivera acusa l'empresa de no complir amb la promesa de nombrar-lo president executiu i de no pagar-li una part del capital de la societat que pertany al bufet.Rivera, juntament amb José Manuel Villegas -que també reclama no haver estat nombrat vicepresident-, abandonarà el bufet d’advocatssegons ha avançat el mateix diari. Fa dos anys que van assumir els càrrecs després de deixar la política activa, degut en part als pèssims resultats electorals de Ciutadans. Els dos tenien un contracte de cinc anys, els en falten tres per complir, i ara, per tant, hauran de negociar la seva sortida.La sortida dels dos exdirigents de Ciutadans del bufet es produeix amb polèmica. Algunes fonts expliquen que es produeix per voluntat pròpia i amb la mirada posada en undel qual a hores d’ara no n’han donat cap pista. D’altres apunten que Rivera considera que no s’hauria complert el contracte que tenia signat, que no se li haurien pagat unes variables i que a Rivera se li hauria negat la presidència., però, és totalment oposada. Segons El Español, el bufet s’ha assabentat de la sortida dels seus dos treballadors per la premsa. L’empresa d’advocats, en els últims temps i segons aquest rotatiu, hauria fet diversos requeriments a Rivera perquè canviés d’actitud, ja que consideraven que el seu rendiment era “”. “No és que el pressionéssim. Li vam demanar una millora en tots els estendards que fan que un bufet sigui de qualitat.”, diuen fonts de l’empresa.

