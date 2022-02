La Moncloa desa el diàleg al congelador en plena batussa al Parlament

Ja en tenim prou d'aquesta merda de taula.

Per 11S14 el 8 de febrer de 2022 a les 22:10

Realment no puc per menys que expresar-ho d'aquesta manera son BURRUS, pero en que están pensant, ERC, JUNTS i la CUP, que cony els reporta aquesta maleïda taula de diáleg, que als genera, que als caigui la baba darrera d'aquesta Taula, Jo crec que en el fons, ERC sap que no en treura res, pero ara i després de tan de temps qui ho vol reconeixer, Si ERC ho reconeixes s'els menjarian vius i ara tenen por, pero compte que tan responsables son élls com Junts i CUP. SRS. DE ERC AQUESTA TAULA NO SERVEIX NI SERVIRA PER A RES MES QUE NO SIGUI PERDRE EL TEMPS. (POTSER ALS CAL UN AUDIFON)