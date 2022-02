La comissió bilateral tanca data per reunir-se abans que la taula de diàleg

LaEstat-Generalitat es reunirà el, de manera que aquest organisme estatutari se citarà abans que ho faci la taula de diàleg destinada a resoldre el conflicte polític, encara sense data. De cara a la bilateral, que es va trobar per última vegada a Madrid el 2 d'agost , elespera que les negociacions siguin "profitoses". La cita estarà presidida per, consellera de la Presidència. En l'anterior reunió també hi van ser el vicepresidenti el conseller d'Economia,, acompanyats dels respectius equips."L'objectiu és que surti bé", ha indicat la portaveu de l'executiu,. "Reduir la conflictivitat" va ser el gran objectiu de la bilateral del mes d'agost, segons va explicar en aquell moment la ministra d'Administracions Territorials,, que feia tan sols unes setmanes que havia arribat al càrrec. Va explicar, entre d'altres coses, que caliaamb l'activació de tots mecanismes bilaterals de diàleg. El gran hit d'aquella jornada d'agost, però, va ser el pacte de Puigneró amb l'Estat per ampliar l'aeroport del Prat , una inversió que va acabar decaient.Segons la Moncloa, existia la determinació de complir la disposició addicional tercera de l'sobre infraestructures -en aquest sentit, va afirmar que hi hauria unaimmediata de 100 milions- i transferir les beques universitàries i l'ingrés mínim vital. L'Estat es va comprometre, també, a reactivar la, el grup de treball sobre el finançament de la transferència dels trens de Rodalies i a que cada mes es faci una reunió de treball. La Generalitat va posar sobre la taula els 56 traspassos pendents que hi ha de l'Estatut.Pel que fa a la taula de diàleg, però, no hi ha novetats. Existia el compromís de reunir-la durant les "primeres setmanes de l'any", però la Moncloa ja la situa a la primavera, abans o després de. Les eleccions ahan modificat el calendari, malgrat que a Palau es dona per fet que la taula es tornarà a citar. El president de la Generalitat,, està a l'expectativa que Pedro Sánchez plantegi una proposta concreta per encarrilar la sortida del conflicte, i resta importància a la data concreta de la reunió. "L'important és el contingut", sosté Aragonès.El president de la Generalitat s'ha vist obligat a recalibrar l'estratègia del diàleg , que al seu torn és criticada per Junts, que demana liquidar ja la negociació i començar a plantejar les alternatives a la negociació. Entre d'altres propostes, han posat damunt la taula la posada en marxa de la direcció estratègica i que aquest mecanisme pivoti al voltant del. Un organisme que es troba encara en fase de reformulació vuit mesos després del pacte entre ERC i Junts per reeditar la coalició.

