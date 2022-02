El Govern esquiva el xoc amb Borràs i urgeix a refer la unitat independentista

Elha optat pela l'hora de valorar les acusacions que va fer aquest dilluns la presidenta del Parlament,, sobre la proposta conjunta de desobeir que, en no ser acceptada -segons ella- per part de la Generalitat i del seu president,, va derivar en la pèrdua de l'escó de. La portaveu de l'executiu,, ha assenyalat que no s'ha tractat la qüestió en la reunió setmanal del gabinet català, i ha esquivat en tot moment referir-se al cas. Plaja s'ha remès a les explicacions d'ahir de la consellera de la presidència,, que va negar l'existència d'una proposta "ferma" sobre la desobediència conjunta.Plaja sí que ha indicat que dissabte de la setmana passada es va produir una trobada de tipus "informal" entre Borràs i Aragonès, durant la qual -segons la visió de la presidenta del Parlament- es va fer aquest plantejament. La portaveu del Govern, en tot cas, ha insistit en la necessitat de recuperar la unitat de l'independentisme a través d'unaque faci "viable" els objectius. Aragonès farà una conferència dilluns vinent al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en la qual desgranarà una proposta concreta per donar sortida al 52% de vot independentista a les últimes eleccions en un moment en què el diàleg amb l'Estat està aturat. Només laté data fixada: se celebrarà ela Palau.La Generalitat està sent aquests dies escenari de reunions entre el president i els actors de l'independentisme. Ja hi han passat, l'(ANC), ERC i Junts, que va demanar donar per liquidada la taula de diàleg i va reclamar posar en marxa la direcció estratègica del procés amb elcom a protagonista. "Tal com diu l'acord de Govern, els dos partit s'han compromès a reformular el Consell, i treballaran pel seu impuls", ha ressaltat Plaja. Aquesta és una qüestió pendent des que es va signar l'acord per reeditar la coalició.La via que va trobar Borràs per embolcallar qualsevol acció de desobediència al Parlament va ser plantejar unque involucrés el-i també el seu president- en el cas de la. El pla no ha estat detallat públicament -i ja ha estat negat oficialment en dues ocasions- però la dirigent ha revelat que afectava els directors d'escola. Borràs ja va suggerir que el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, assumís les regnes del centre deon ja s'aplica el 25% de castellà a les aules. La proposta va ser descartada i ERC ha replicat que, de la mateixa manera que es defensen els funcionaris del Parlament, també han de ser preservats elsdels centres educatius.A la cambra catalana, han estat els funcionaris -començant per la secretària general, Esther Andreu, nomenada per Borràs- els qui han procedit a la retirada de l'acta de Juvillà. No hi ha hagut cap dirigent polític -tampoc la presidenta- que hagi optat per assumir les conseqüències de contravenir ordres de la JEC, per la inconveniència de situar-la "a la paperera del codi penal". Si hi ha, indica ara Junts, ha de respondre a una estratègia unitària i no només el Parlament.

