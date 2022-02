El cas Juvillà s'encalla: la CUP espera moviments per situar Riera a la mesa del Parlament

Una tria amb vot secret en urna

La mesa del Parlament i el ple s'ha tornat a reunir aquest dimarts, ara sí, amboficialment cessat per ordre de la. Abans que li fos retirat l'escó, però, el ja exdiputat de la CUP va deixar el càrrec deper un problema de salut greu que l'abocava a estar de baixa mèdica. En ple serial parlamentari per intentar que Juvillà no fos rellevat sense sentència ferma del, els anticapitalistes van proposar que Carles Riera ocupés el lloc de la mesa que quedava vacant . Una setmana després, però, la cadira continua buida.La substitució de Juvillà per Riera a la mesaa l'ordre del dia del ple que ha arrencat aquest dimarts. Quan es va fixar l'agenda de la sessió d'aquesta setmana, teòricament Juvillà continuava sent membre de la cambra, o almenys així ho creien els grups després d'haver votat el dictamen per ratificar-lo tant en comissió com en el ple. A hores d'ara, però, Riera no té data per ocupar la secretaria tercera de la mesa. "Estem valorant quan és millor que es produeixi la substitució", ha assegurat la diputada Eulàlia Reguant aquest dimarts. De moment, estan a l'espera que el Tribunal Suprem resolgui les cautelars de Juvillà per decidir si activen l'entrada del següent membre de la llista.Però al marge de quant de temps estarà el grup amb vuit representants en comptes de nou, perquè Riera s'incorpori a la mesa necessitaen un moment en què la relació dels cupaires amb la presidenta del Parlament,, s'ha deteriorat per l'acatament a la JEC que ha apartat Juvillà i la centrifugació de responsabilitats que ha fet la segona autoritat de Catalunya. La CUP tem que la substitució a la mesa es bloquegi precisament com a conseqüència del xoc amb Borràs. Fonts del grup parlamentari d'ERC asseguren que ells no tenen inconvenient en donar suport a Riera i donen per fet que la plaça serà per a un dirigent de la CUP. Des de Junts no aclareixen si estan disposats a facilitar-ho i argumenten que són els anticapitalistes els que van decidir la substitució "quan van acatar" la decisió de la JEC. Tot i això, la CUP recorda que aquest canvi a la mesa no estava vinculat a la situació judicial de Juvillà, sinó a la sevaLa votació d'un nou membre de la mesa s'ha de fer al ple i, una dificultat afegida a la desunió que en aquests moments hi ha entre els tres grups independentistes. En aquesta votació, cada grup pot proposar candidats de les seves files i ocupa la vacant qui sumi més suports, una fita que la CUP considera relativament fàcil tenint en compte que s'escull només un membre de la mesa i que, en principi, Vox no juga en l'aritmètica parlamentària per decantar la balança cap a un candidat d'un altre grup.De fet, aquesta legislatura és la primera en què la CUP ha ocupat un lloc a la mesa fruit d'un acord a l'inici de la legislatura que no va ser precisament fàcil. Els cupaires es van proposar aleshores per presidir la cambra , fet que Junts va rebutjar perquè considerava que, si ERC tenia la presidència del Govern, als deels corresponia liderar el Parlament. Laura Borràs va ser votada finalment com a presidenta amb el suport d'ERC i el vot en blanc de la CUP.La setmana passada, durant les negociacions per intentar defensar l'escó de Juvillà, els anticapitalistes van arribar a proposar assumir ells la presidència del Parlament per assumir totes les conseqüències judicials de desobeir la JEC. Tot i això, tant Junts com ERC van rebutjar aquesta possibilitat.La mesa del Parlament s'ha reunit aquest dimarts amb l'ambient enrarit per les explicacions que va donar Borràs aquest dilluns en l'entrevista a RAC 1 i que els grups reclamen que doni en seu parlamentària. La dirigent ha triat fer-ho a porta tancada a la, encara pendent de convocar. En les últimes hores, també la secretària general del Parlament, ha tancat files amb Borràs amb un comunicat on ratifica que va ser ella qui va ordenar fer efectiva l'ordre de la JEC el 4 de febrer amb efectes retroactius del 28 de gener i on també assegura que la presidenta sí que va acceptar la delegació de vot del dirigent de la CUP. La mesa ha decidit encarregar unque reculli la successió de fets des de que la JEC va imposar un termini de cinc dies per apartar Juvillà.

