La secretària general del Parlament nega que ella o Borràs ordenessin no convocar Juvillà al ple

Qui va ordenar que el ja exdiputat de la CUPno fos convocat ni al ple del dijous passat ni a la junta de portaveus? En un comunicat enviat aquest vespre, la, nega que ella o la presidenta de la cambra,, donessin aquesta ordre. No aclareix, però, qui la va donar. Sí concreta que va ser ella qui aquell dijous 3 de febrer, a les 7 de la tarda, va activar la instrucció de complir la directriu de la Junta Electoral Central deper tal que s'executés elAndreu ha enviat aquest comunicat després que tots els grups hagin reclamat a Borràs aclariments en seu parlamentària més enllà de l'entrevista a RAC 1 . Assegura que,, va donar aquestes instruccions perquè es fes efectiva la baixa de Juvillà i que tingués, a més, efectes retroactius amb data del 28 de gener per "de qualsevol tipus de responsabilitat penal, disciplinària i comptable".La secretària general de la cambra també ratifica la versió de Borràs pel que fa a lai assegura que la presidenta les va admetre totes a tràmit, també la de Juvillà, però que ella no va autoritzar la del cupaire per considerar que podria "incórrer en un conflicte d'interessos". Que a l'acta de presidència no consti aquesta admissió a tràmit per part de Borràs, argumenta, es deu a una "del Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària (SIAP)", que no permetia l’opció d’admetre a tràmit la delegació de vot i, al mateix temps, no autoritzar-la. Aquestaque atribueix al sistema informàtic assegura que ja ha estat resolta.Una altra de les qüestions que quedaven per resoldre és la dedel Parlament del cessament de Juvillà just després del ple del dijous, abans de les nou de la nit. Si no es va publicar l'endemà, com estava inicialment programat, va ser, indica Andreu, per unade la web aquell mateix dia.Més enllà del comunicat enviat pel Parlament amb les explicacions de la secretària general, els grups continuen reclamant que sigui Borràs qui aclareixi la seva actuació com a màxima responsable de la cambra. La presidenta té previst fer-hoen una, tot i que hi ha grups com els comuns que reclamen que la faci en un format que tingui caràcter públic, com el ple o bé en comissió.

