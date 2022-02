El desori de la reforma laboral mina les expectatives del PP a Castella i Lleó

Només importa guanyar

Elenfila el tram final de la campanya de lesamb una acumulació d'episodis que han afeblit seriosament el seu lideratge a les enquestes. Diumenge vinent, les urnes diran sia través dels resultats que obtinguiavança cap a la Moncloa o si ensopega seriosament. Les enquestes assenyalen un descens de les expectatives populars, que fins ara han tingut en Castella i Lleó un dels seus feus. L'actuació de la direcció conservadora amb motiu de la reforma laboral - aprovada el 3 de febrer passat - ha estat uni pot acabar també afectant els resultats de diumenge.La gestió que ha fet el PP de la seva oposició al projecte dedel govern de coalició PSOE-Podem ha acabat com el rosari de l'aurora. Des del primer moment, Génova va quedar astorada davant l'èxit de la vicepresidentaposant d'acord els sindicats i la. El suport de la gran patronal al projecte de Díaz va descol·locar Casado i va obrir una nova crisi entre el líder de la dreta ies va començar a covar quan Génova va veure que a Pedro Sánchez,i elno li responien en aquest cas i que la votació podria anar d'un pèl, és a dir, d'un vot. Aleshores es van abocar tots els esforços per convèncer els dos diputats d', formació molt conservadora i aliada històrica dels populars a Navarra. La Moncloa havia tancat un acord amb la UPN, però els dos representants navarresos al Congrés,, van trencar la disciplina de vot per votar "no" a la reforma laboral.Ho tenien a tocar. Però el dia clau, el PP va cometre una d'aquestes relliscades que valen mitja legislatura. L'error del diputat Alberto Casero votant "sí" per via telemàtica va suposar l'aprovació del projecte i va cobrir de ridícul a Casado i al seu número dos,, veritable avalador d'un Casero que, per més sarcasme, és el secretari d'organització de Génova.Pels mateixos dies, mentre els portaveus del PP quedaven afònics denunciant laper part del govern espanyol, des de Brussel·les aplaudien Pedro Sánchez. Fins i tot la mateixa presidenta de la, es desfeia en elogis envers la Moncloa. Un fet que va coincidir amb les crítiques proferides per l'expresident José María Aznar al lideratge de Casado. Els darrers esdeveniments en la política espanyola han posat a la picota l'estil d'oposició matusser de Génova. Una manera de fer que ja es va deixar veure amb motiu de l'. Davant la por a una aliança exitosa entre els taronja i el PSOE, Génova va embogit i va declarar una guerra a mort contra. El PP va recórrer a, antic braç dret d'Albert Rivera que havia estat l'home fort de l'aparell de Ciutadans, per desmantellar l'estructura del partit d'Arrimadas i empènyer molts quadres a entrar al PP.L'estratègia de l'equip de Casado està basada en impulsar la màximai subordinar-ho tot al resultadisme. L'objectiu és desgastar Sánchez com sigui i anar encadenantque aplanin el camí al seu líder. Però la vocació polaritzadora pateix d'un encaix amb la realitat. Els discursos intransigents de Génova xoquen amb el pragmatisme de la CEOE o de la Comissió Europea i deixen Casado fora de joc massa vegades. Cosa que, al final, acaba erosionant a qui en definitiva no té els estris del poder, per seguir la lògica andreottiana.D'altra banda, està per veure com quedarà el balanç de les eleccions anticipades. A Madrid, el PP va triomfar, però al preu elevat d'entronitzar, avui dia una alternativa clara a Casado. Si Fernández Mañueco ensopega diumenge -i això vol dir no només que passi a l'oposició sinó que necessiti-, li serà difícil a Casado negar el seu paper en uns resultats insuficients. El cúmul d'errors de l'equip del líder conservador i García Egea exposa el nerviosisme i les presses d'un grup dirigent poc sòlid i amb un futur cada dia més incert.

