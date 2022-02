Les 24 millors pel·lícules originals de Netflix

The Meyerowitz Stories (2017)

Els tres germans, al film Foto: Netflix

É stata la mano di Dio (2021)

El protagonista, amb els seus pares Foto: Netflix

I'm Thinking Of Ending Time (2020)

La parella, amb la familia Foto: Netflix

Da 5 Bloods (2020)

Tots els integrants de la pel·lícula Foto: Netflix

The Irishman (2019)

Pesci i De Niro, al film Foto: Netflix

The Mitchell's against the Machine's (2021)

La familia protagonista del film d'animació Foto: Netflix

A Marriage Story (2019)

La parella amb el fill Foto: Netflix

Roma (2018)

La protagonista amb els fills de la família propietària Foto: Netflix

The Trial of the Chicago 7 (2020)

Un del moment del judici Foto: Netflix

Pieces of a Woman (2020)

Kirby, en un moment del film Foto: Netflix

Las leyes de la frontera (2021)

Begoña Vargas, protagonista del film Foto: Netflix

Uncut Gems (2019)

Adam Sandler, el principal protagonista de la pel·lícula Foto: Netflix

Private Life (2018)

La parella que busca el fill Foto: Netflix

Beasts of No Nation (2015)

El nen soldat i Idris Elba Foto: Netflix

The Ballad of Buster Scruggs (2018)

Tim Blake Nelson, a la pel·lícula Foto: Netflix

Mudbound (2017)

La familia afroamericana, tornant al sud Foto: Netflix

tick, tick... BOOM! (2021)

Andrew Garfield, nominat a l'Oscar Foto: Netflix

Mank (2020)

El cartell de «Mank» Foto: Netflix

The Two Popes (2020)

Un dels moments més divertits del film Foto: Netflix

Annihilation (2018)

Natalie Portman, a la pel·lícula Foto: Netflix

The Devil's All The Time (2020)

Tom Holland interpreta el nen que venjarà la seva família Foto: Netflix

Moxie (2020)

L'equip protagonista de «Moxie» Foto: Netflix

The Power of the Dog (2021)

Benedict Cumberbatch, nominat a l'Oscar Foto: Netflix

Malcolm and Marie (2021)

Zendaya i John David Washington, en un moment central de la trama Foto: Netflix

El seu lideratge és indiscutible en consumició de continguts en streaming, en magnitud del catàleg i fins tot en nominacions als Oscars 2022. La plataforma, des de fa 7 anys, ha incrementat la seva oferta gràcies a la producció pròpia. Encara que la majoria dels consumidors segueixin més les seves sèries que les pel·lícules,i alguns, fins i tot, d'excel·lents. Aquests són els millors:Excel·lent comèdia melodramàtica escrita i dirigida per Noah Baumbach, mostra la relació disfuncional entre tres germans i el seu pare. El repartiment d'aquesta obra, gairebé teatral, és excel·lent: Dustin Hoffman, Ben Stiller i Adam Sandler, que es desenvolupen amb gran solvència en un conjunt de conflictes familiars que esclataran arran de la decisió del pare.Una de les meravelles més intimistes del 2021. Paolo Sorrentino, un dels cineastes europeus més reverenciats del segle, s'esquinça les vestidures i vomita els seus records (des d'una perspectiva ficcionada i amb intenció artística) per situar l'espectador al Nàpols dels anys 80, en la seva plena adolescència. Els lligams familiars, la descoberta de la sexualitat i les tragèdies se superposen en un film carregat de bellesa visual.La ploma de Charlie Kaufman és una de les més talentoses (i incompreses) de tota la indústria. En la seva aposta per abordar l'amor, va sorgir aquesta intrigant, poètica i dramàtica pel·lícula sobre una ruptura entre dues persones. La parella visita els pares d'ell i a partir d'aquí, la trama comença a deformar-se. Una clara visió sobre la repressió de sentiments durant molt de temps, sobre l'amor caduc i les seves conseqüències.Spike Lee construeix una nova història sobre la guerra de Vietnam des d'una perspectiva diferent, a través del testimoni de diversos soldats afroamericans que tornen a la selva del país asiàtic per desenterrar un tresor. El problema és que també desenterraran tots els records, rancors i problemes que van deixar amagats en aquell conflicte.Martin Scorsese s'acomiada del seu públic però el públic no s'acomiadarà mai de Scorsese. El film és la culminació d'una carrera brillant, marcada per les cintes sobre gàngsters. El film aborda una de les dècades més escabroses del crim organitzat als Estats Units, girant al voltant de la vida d'un sicari de la màfia, Frank Sheeran. The Irishman, amb el seu aire sinistre, d'atmosfera carregada de silencis, torna a elevar la mística del cinema sobre la màfia. Ningú farà mai més pel·lícules sobre gàngsters com Scorsese, De Niro, Pacino i Pesci.Animació d'altíssima qualitat que ha rebut el reconeixement de l'Acadèmia de Hollywood amb la nominació per aquest 2022. Una família sobreviu a una revolució de robots controlats per una intel·ligència artificial malèvola, que vol engarjolar tota la humanitat. Els Mitchell hauran de deixar enrere les seves diferències, que en són moltes, per poder salvar el planeta. Divertida, àgil, càlida i familiar, és una delícia de pel·lícula.Un dels millors drames matrimonials de l'última dècada, amb una exquisida batalla interpretativa entre Adam Driver i Scarlett Johansson. Charlie, un director de teatre novaiorquès i la seva dona i actriu, Nicole, lluiten per superar un procés de divorci que els porta a l'extrem tant en el personal com en el creatiu. El guió de Baumbach és emotiu i cruel a parts iguals, en una situació trencadora i disruptiva com un divorci.Intimista història d'Alfonso Cuarón, que ambienta aquesta pel·lícula amb la seva infantesa al barri de Roma, a la capital de Mèxic. La trama que desenvolupa una família, amb una dona de fer feines indígena, escala en una espiral d'emocions en la que Cuarón, en blanc i negre, vol mostrar els conflictes generacionals, domèstics, racistes i classistes en una societat estancada.Aaron Sorkin, reconegut guionista i director amb un nivell excel·lent (el precedent de The West Wing l'avala) executa un producte que explica un dels moments més foscos del segle XX als Estats Units: el judici polític contra set activistes. El film és un toc d'atenció a la societat d'avui, una mirada al passat amb vista a un futur immediat . Un recordatori que els judicis polítics existeixen, es perpetuen sota el paraigua d'una estructura estatal suposadament justa i les idees, encara avui dia, es persegueixen amb l'excusa d'una llibertat opressora.L'immensa interpretació de Vanessa Kirby, que li va valer la nominació a l'Oscar, eleva encara més el nivell d'aquest drama sobre una negligència mèdica que provoca un avortament. Les conseqüències directes, físiques, mentals i fins i tot judicials giren al voltant de la penúria que ha de passar una dona quan perd el seu fill després d'haver pres una decisió contrària a la que ella necessitava.Daniel Monzón recupera el cinema quinqui, un gènere apassionant de la dècada dels anys 80, i el modernitza en aquest film de Netflix. Una història vertebrada a través de les peripècies d'un jove desencaixat, en una societat hostil i perduda, que acaba trobant refugi en un grup de lladres, desemparats i vividors que es passen la vida en una plaça de Girona. Amb una ambientació envejable i un repartiment encapçalat per una Begoña Vargas que furta tot protagonisme.Fent honor al seu títol, és una de les joies ocultes i més preuades de la plataforma. Adam Sandler, allunyant-se del seu registre més conegut com és la comèdia, es transforma en un home ofegat pels deutes de la seva joiera i intenta sobreviure com pot. En un seguit de malentesos, errors i males decisions, Sandler haurà d'intentar esquivar tots els problemes que li suposarà viure en una selva com Nova York.Sentida i delicada obra dramàtica sobre una parella que intentar gestar un fill, però per problemes mèdics no ho aconsegueix. L'arribada de la seva neboda encara esquerda més les mancances de la parella a l'hora de gestionar el no poder aconseguir tenir un fill de manera natural. La pel·lícula aborda diverses qüestions morals, familiars i mèdiques.La primera pel·lícula de la història de Netflix produïda i distribuida per la mateixa plataforma. Idris Elba és el principal atractiu (i antagonista) d'aquesta dramàtica història sobre les guerres tribals a l'Àfrica i la creació dels nens soldats. Cary Joji Fukunaga n'és el director.Els germans Coen, dos dels millors directors contemporanis, van signar amb Netflix aquesta peculiar faula inspirada en el Llunyà Oest... amb històries separades i cançons. Una meravella artística, plena de disbauxa i diversos dels intèrprets predilectes dels dos creadors, que trenca amb els tòpics del gènere del western, estirant el xiclet dels clixés però allunyant-se del format clàssic.Un dels primers films solvents de la marca Netflix, que aposta per mostrar el profund racisme a què es van haver d'enfrontar els soldats afroamericans després de la Segona Guerra Mundial. Un jove combatent torna a casa seva, en una zona del sud de Mississipí i s'adona que haurà de seguir lluitant, després de vèncer els nazis, per no perdre la vida davant de racistes i supremacistes.Una de les majors sorpreses de l'any. Sense cap mena d'expectativa, aquest musical sobre la vida de jove adult de Jonathan Larson és un cant de vida, somnis i tristeses que t'engrapa el cor i t'abraça l'ànima. Amb un gran esperit teatral, el ja icònic Lin-Manuel Miranda dirigeix el seu primer film i es nota amb escreix. La banda sonora, exquisida, es nodreix de la trama i no apareix de manera independent pel mig de la història. Andrew Garfield fa un dels papers de la seva vida.La gran derrota dels Premis Oscars 2021 és un somni humit per a la cinefília , una pel·lícula d'autor que relata com es va gestar el guió d'una pel·lícula de referència. A través d'una imatge en blanc i negre, un format arriscat amb tècniques de transició clàssiques i una trama brillantment escrita per Jack Fincher, el film posa èmfasi en diversos episodis de la biografia de Mankiewicz i en construir una història que balla entre fer justícia per la responsabilitat del personatge i un homenatge a un home que vivia a contracorrent de la política i la indústria del moment.El duel interpretatiu entre Anthony Hopkins (Ratzinger) i Jonathan Pryce (Bergoglio) és de màxima categoria. El guió és la segona pedra angular que apuntala una magnífica obra, de la mà d'Anthony McCarten, on s'exploren els costats menys populars de cadascun dels dos sants pares. De Bergoglio aborda el seu paper en la dictadura argentina de Videla i el pas com a màxim representant dels jesuïtes a l'Argentina. En canvi, de Ratzinger es destaca un costat molt més humà, càlid, en contraposició amb la seva figura freda, pròxima al nazisme en la seva joventut i d'un conservadorisme extrem en el dogma de l'Església.Álex Garland dirigeix aquesta notable pel·lícula de ciència-ficció futurista, que s'endinsa en qüestions filosòfiques i de caràcter apocalíptic. Quan apareix una espècie de força extraterrestre que no para d'expandir-se, un equip de dones entrarà en una missió especial per intentar esbrinar que origina els fenòmens estrambòtics que les envolta. Natalie Portman protagonitza aquesta intrigant i asfixiant trama, de la qual és impossible apartar els ulls.Violència i religió convergeixen en aquest robust drama de l'Amèrica profunda on les comunitats es veuen sobrepassades pels abusos de poder. En una història que travessa dues generacions d'una família, l'amor, la mort i la fe es van creuant en una espiral de dolor insalvable que només es pot trobar a través d'una redempció molt violenta que no arribarà a tenir aturador.Netflix ha apostat, encertadament, per distribuir aquesta obra que mereix un visionat obligatori als instituts. Malgrat la seva marcada essència nord-americana, Moxie és una declaració d'intencions de la Generació Z i és un viu record per a totes aquelles altres generacions que van patir aquestes situacions a l'institut. És un crit de ràbia, canvi i esperança. Una visió diferent, des de la perspectiva de les dones, del pas per l'institut. Una mirada que evidencia les mancances de la indústria, ja que sembla una absoluta novetat quan només busca reflectir una realitat.El film de Jane Campion, una delícia cinematogràfica, acaba de rebre 12 nominacions als Premis Oscars 2022 gràcies a diversos elements. El primer, un repartiment curós que es desenvolupa amb un altíssim nivell de destresa en la contenció de les emocions en un escenari tan cruel com el Far West. Benedict Cumberbatch i Kristen Dunst aconsegueixen ser els líders d'una duríssima història de malentesos, combats dialectals, supervivència i repressió.La intimitat d'un conflicte de parella es desborda en un conjunt de cabals emocionals, una voràgine de sentiments, un foc creuat exquisidament escrit i executat per la magnífica dupla que formen Zendaya i John David Washington. Un exercici de cinema teatral perfecte, amb molt poques esquerdes que la converteixen, així mateix, en un drama humà creïble, amb tota la complexitat que comporta una discussió d'una elevada magnitud.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor