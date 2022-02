Marc Overmars, acomiadat de l'Ajax per assetjar treballadores del club

ha anunciat aquest diumenge a la nit laa diverses companyes, treballadores del club, durant un llarg període de temps.La notícia l'ha feta pública el cluben un comunicat amb tots els detalls i declaracions del mateix Overmars, en el càrrec des de 2012. Segons el club, està disposat a renunciar al seu càrrec."Un seguit de missatges inapropiats a diverses companyes durant un període prolongat de temps han comportat la decisió de deixar el club", diu l'Ajax.era el responsable dels traspassos, l'scouting i el bon funcionament del futbol base."Estic avergonyit. La setmana passada em vaig enfrontar a informes sobre el meu comportament. Desafortunadament, no em vaig donar compte que estava creuant els límits, però em va quedar clar. No veig cap altra opció que no sigui deixar l'Ajax, amb un gran impacte en la meva situació privada. És per això que", apunta Overmars en el comunicat.Tantpresident del Consell de Supervisió, com, CEO del club van ser taxatius a l’hora de condemnar l'actuació d'Overmars. "És devastador per a la dones que han hagut de lidiar amb aquest comportament. Quan ens en vam assabentar, vam actuar de seguida. Marc és probablement el millor director de futbol que ha tingut l'Ajax, però s'ha passat de la ratlla", diu Meijaard."La situació em semblaper a tots. Un clima esportiu i laboral segur és molt important. Marc i jo hem estat jugant junts des de principis de la dècada de 1990 i hem estat col·legues a la direcció de l'Ajax durant gairebé 10 anys. Això ha arribat ara a un final molt abrupte. Estem treballant en una cosa meravellosa aquí a l'Ajax, per la qual cosa aquesta notícia també serà un cop per a tots aquells que es preocupen pel club", afegeix Van der Sar.

