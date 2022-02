Borràs evita l'autocrítica en el cas Juvillà: «La meva proposta de resistència no ha estat acceptada»

Explicacions a la junta de portaveus, a porta tancada

sempre havia defensat que no permetria que es retirés l'escó a un diputat, com li va passar a, un missatge per marcar distàncies amb el seu predecessor,. A l'hora de la veritat, però, Borràs ha obtingut els mateixos resultats que va aconseguir el seu predecessor. S'esperaven, doncs, les explicacions de la presidenta del Parlament després que dijous no acceptés la delegació de vot de Pau Juvillà -tal com li havia demanat la- i el Parlament donés per feta la substitució del diputat anticapitalista, que poques hores després va confirmar la secretària general del Parlament, Esther Andreu , nomenada per la mateixa presidenta de la cambra. En una entrevista a El món a RAC1, Borràs ha defensat aquest dilluns la seva actuació sense fer autocrítica. "Vaig plantejar una proposta ambiciosa de[...] Som aquí perquè la proposta", ha afirmat la dirigent de Junts sense voler detallar el seu pla.Borràs haen tot el procés de resposta al cas Juvillà -després d'haver liderat el discurs de la desobediència institucional- i ha repartit responsabilitats entre els actors de l'independentisme per no haver pogut defensar l'escó del diputat de la CUP. "La conclusió no és que no es pugui evitar.", ha subratllat la presidenta de la cambra, que ha admès que va traslladar el seu pla al president de la Generalitat,. Tot i no voler-ho detallar, Borràs no ha negat que demanés a Aragonès que desobeís laa l'escola en el marc de la proposta de "resistència col·lectiva", un fet que tenia conseqüències sobre els directors d'escola. Això tampoc ho ha negat. "Era una proposta de país, per defensar-nos com a país", ha insistit. "", ha recalcat, abans d'exposar que no ha desistit d'aplicar-la, per bé que Juvillà ja ha estat despullat del seu escó.En el relat per exposar com a acte de coherència el seu comportament al capdavant del Parlament, Borràs ha recalcat que el precedent del cas Torra l'ha condicionada "extremadament". "", ha raonat per marcar distàncies amb Torrent. En aquest sentit, ha subratllat que, a diferència del que va fer el seu predecessor, el cas del diputat de la CUP "s'ha plantejat sempre de manera diferent".Entén Borràs que ha demostrat en tot moment que estava disposada a arribar fins al final en el cas Juvillà. Si no ha estat possible -ha sostingut la presidenta del Parlament- ha estat per la falta d'una acció unitària de l'independentisme i la força del precedent Torra, que laha convertit "en llei". "", ha afirmat. També ha apuntat que és possible que hi hagi independentistes que la vulguin "sacrificada". "Em vaig sentir inútilment exposada després d'haver fet una proposta sincera", ha reblat.La presidenta del Parlament té previst oferir explicacions parlamentàries, tal com li van demanar aquest cap de setmana els comuns. Ara bé, ha dit que les exposaria en una pròxima reunió de la, on hi tenen representació totes les formacions, però que se celebra a porta tancada, sense accés per a la premsa. Borràs ha repetit que era "fals" que Juvillà "no fos diputat des del dia" -abans que recomanés l'aturada de l'activitat del Parlament- i ha assegurat que la proposta de la CUP de substituir-la a la presidència de la cambra per assumir totes les conseqüències jurídiques de la situació - com va avançar NacióDigital - "mai va ser considerada".La situació de Juvillà té impacte directe en el futur de la legislatura , perquè la CUP acumula arguments per distanciar-se de la majoria governamental i, al seu torn,ha augmentat els decibels de les crítiques contra els anticapitalistes. "Han volgut enviar Borràs a la paperera de la història", assenyalaven portaveus del partit dedijous a la tarda. Esgrimien que existia un acord per no demanar la delegació de vot del ja exdiputat de la CUP, entesa que minuts després era desmentida pels anticapitalistes i també per. Els republicans han optat per un perfil baix en tota la polèmica, exhibint públicament "lleialtat" a Borràs, però no amaguen algun somriure quan constaten que la presidenta de la cambra ha "descobert" els límits del Parlament que tant van retreure a Roger Torrent. El cas Juvillà ha marcat un punt d'inflexió en el mandat, per a la majoria independentista i també per a Borràs.

