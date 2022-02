Boris Johnson hauria begut cervesa catalana durant les festes en confinament

Este sábado el @DailyMirror publica que la policía tiene una foto de Boris Johnson en una de las fiestas con una cerveza... catalana. Un bote de Estrella Damm pic.twitter.com/vPcB2Vr7Fy — Eduardo Suárez 😷💉💉💉 (@eduardosuarez) February 4, 2022

Les fdurant els mesos de confinament no deixen de sorprendre. L'última novetat és que el primer ministre britànicen la festa celebrada pel seu aniversari."Boris Johnson va ser capturat sostenint una llauna de cervesa Estrella durant la seva festa d'aniversari de confinament". Així ho ha publicat elaquest dissabte en portada, i com a exclusiva, la notícia i l'ha acompanyat de la imatge d'La mateixa marca se n'ha fet ressò a les xarxes socials aquest dissabte.La policia de Londres està investigant aquestes festes il·legals protagonitzades per Johnson. I els resultats de l'informe del conegut com ano deixen en una situació gens còmoda el primer ministre. La policia ha detectat "errors greus" en la gestió de l'actual primer ministre i el seu equip de govern, en referència a les informacions sorgides sobre les festes celebrades a Downing Street durant el confinament.

