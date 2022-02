Madame de Staël, una dona davant la Revolució Francesa

L'editorialha publicat la tercera edició d'una de les grans obres del pensament il·lustrat, les, que va publicar-se per primer cop el 1818. L'autora va ser Anne-Louise Germaine Necker, baronesa de Staël-Holstein, més coneguda com a(1766-1817), una dona de gran influència en la seva època.L'obra, de, és un testimoni de com l'autora va viure els principals esdeveniments transcorreguts a França des dels preàmbuls de la revolució, el 1789, fins a la caiguda de Napoleó, el 1815. Madame de Staël era filla deun banquer de Ginebra d'idees reformistes que va ser ministre de Finances sota. Precisament, les seves idees innovadores -com voler reduir les despeses de la cort- van dur a la seva destitució. Un fet que, per la popularitat del ministre, va precipitar la presa de la Bastilla el 14 de juliol del 1789.Aquell dia, el rei va escriure en el seu dietari: "Res". Quan va ser informat de la revolta que s'havia iniciat als carrers de París, va exclamar: "Però això és una rebel·lió". "No, és la revolució, senyor", li van contestar. Madame de Staël,, admirava el seu pare i formava part del sector liberal de la classe alta francesa. En les seves Consideracions es pot seguir la seva simpatia per la primera etapa revolucionària (), encara sota la monarquia, i com la radicalització progressiva del procés polític va generar-li primer inquietud i després horror.Quanl'autora manifesta el seu estupor i rebuig. Ella propugnava que el monarca fos desterrat i acollit als Estats Units, on se li agraïa el suport donat a la Independència americana. L'etapa coneguda com el, dominada per la personalitat del jacobí Robespierre, amb una forta repressió contra els enemics de la Revolució, però aviat també contra una part dels revolucionaris, l'obliga anar a l'L'arribada al poder deli genera esperances. que aviat són decebudes. Davant del primer Bonaparte, tambées va enlluernar. Staël intueix de seguida l'afany despòtic del personatge i denuncia els seus excessos, el que fa que l'emperador l'enviï a l'exili. Llegint el llibre es veu ben clar que de la trilogia de valors revolucionaris, Staël prioritza laper davant de la igualtat i la fraternitat. En moltes ocasions, delata el seu sentit de classe, com quan menysprea l'origen social del mateix Napoleó o d'altres figures de la revolució.Però potser el més interessant de les Consideracions és el que expressa sobre la mirada d'unade l'elit de París, del tot trencadora en la seva època, de vida lliure -el seu matrimoni va conviure amb una- i que mai va conformar-se amb una posició secundària. Al contrari, el seu saló va ser un dels més influents del París d'aleshores. Madame de Staël, filla de la Il·lustració, anuncia també elsa venir. De fet, atorga a les emocions i elsel paper central que van tenir en el devessall d'esdeveniments tràgics que li va tocar viure.

