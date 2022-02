Educació proposa eliminar l'optativa de filosofia a 4t d'ESO

LA FILOSOFIA DESAPAREIX A L'ESO



A Catalunya, 'Cultura i valors ètics' (CiVe), rebatejada 'Educació en valors ètics i cívics', —es redueix a matèria d'un curs en comptes de ser present a tota l'ESO.



De 1r a 3r d'ESO, hi haurà 3 vegades més hores de 'Religió' que de 'CiVe'. pic.twitter.com/M87IFBkRr7 — Filosofia d'estar per casa (@filoxcasa) January 29, 2022

A 4t d'ESO desapareix l'única matèria filosòfica que existia a l'ESO, una optativa de títol suggerent, 'Filosofia'. Apareixen 'Digitalització' que la impartiran professors de Tecno i 'Formació i Orientació Personal i Professionals' que sembla un curs de coaching encobert. pic.twitter.com/Ny3vtEcKRt — Filosofia d'estar per casa (@filoxcasa) January 29, 2022

. L'esborrany del futur decret de currículums del departament d’Educació preveu eliminar aquesta matèria opcional a 4t d’ESO el curs que ve. D'altra banda, se n'introduiran de noves com ara Digitalització i Formació i Orientació Personal i Professionals. Així ho va donar a conèixer el professor Àlex Agustí a través del seu compte de Twitter.En els missatges, el docent lamenta que l'assignatura se suprimeixi i no se li doni la importància que té. "La filosofia fa reflexionar, qüestiona el. Per això la millor resposta a la pregunta "Per què serveix la filosofia?" és la que va donar, quan va dir que la filosofia precisament no serveix a res ni a ningú, no té amo. Ens fa lliures", argumentaA més a més, el professor també es queixa que l'assignatura Educació en valors ètics i cívics (CiVe), que també imparteix temes vinculats a la filosofia, es redueixi a matèria d'un curs en comptes de ser present a tota l'ESO. "", remarca.La llei d’educacióaprovada pel govern espanyol ja va eliminar la filosofia com a optativa a 4t d’ESO. Les autonomies, però, poden prendre decisions sobre el currículum escolar i, per tant,podria i havia mantingut fins ara aquesta assignatura com a optativa a secundària.

