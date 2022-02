La relació del govern espanyol i ERC, tocada però no enfonsada

La "decepció" de Díaz amb els republicans

han viscut en les darreres hores episodis que, per motius diferents, es podrien resumir amb una paraula:. En el primer escenari, per constatar que, davant l'ordre de la JEC, no hi ha hagutde l'independentisme. I, en el segon, per desmuntar la via d'unaa la qual aspirava el PSOE per no comprometre sempre el destí de la legislatura a l'acord amb partits comes veu abocat a assumir que els aliats de la investidura són, malgrat la incomoditat de gestionar amb els independentistes, la seva vàlvula de seguretat. De la mateixa manera que els republicans necessiten mantenir elper no perdre força negociadora en l'aposta estratègica per laMinistres socialistes ja han encarrilat el discurs en la direcció deamb ERC, de la mateixa manera que els republicans, que després del "no" al decret no volen perdre la seva influència en l'aritmètica al Congrés, mantenen l'aposta negociadora. L'augment de decibels dels, amenaçant amb retirar el suport al Govern de Pere Aragonès si premien el vot del "no" a la reforma comandada per, també ha perdut pistonada. De fet, la presidenta d'En Comú Podem al Parlament,, no ha concretat en què es traduiria. L'alternativa a no entendre's, admeten tots els actors, és un govern deli de, embrancats, després de la jugada d'UPN, en l'estratègia de portar la polèmica votació als tribunals perquè es torni a repetir. Ni el PSOE ni Podem , ni tampoc ERC entenen que això s'hagi de produir.Després d'haver flirtejat amb aquesta suma de la mà dei set partits petits més -entre ells el PDECat i UPN, acord finalment traït- i en base a la qual els ministres del PSOE es van plantar per defensar que no tocarien ni una coma de la reforma pactada amb sindicats i patronal, el to és ja un altre. La vicepresidenta primera del govern espanyol,, ha dit aquest divendres a Radio Euskadi que l'aliança de la investidura continua essent "una base" per a l'estabilitat . "Trencar és una paraula molt grossa. Les negociacions han sortit malament, però hem de seguir parlant", ha asseguraten declaracions a TVE.Per a Podem, que les temptacions dels ministres socialistes de prescindir de l'equació amb ERC quedin coartades, és una bona notícia. A Díaz li va resultar incòmoda la foto, amb final sorpresa per mèrits del diputat popular Alberto Casero , amb la qual s'ha convalidat el decret. Però més insatisfacció expressaven entre bambolines la cúpula del partit lila, crítica també amb com s'ha enfocat la negociació amb els d'Especialment ressentida està la relació de la ministra de Treball, qui dimecres va continuar intercanviant missatges per intentar que els republicans canviessin de posicionament. ERC, però, argumenta que Díaz no tenia l'aval del PSOE per fer modificacions i que ho va constatar quan la dirigent els va emplaçar a una reunió on, teòricament, també hi havia d'assistir el ministre de la Presidència,, i que finalment no es va produir perquè els socialistes van negar que estiguessin disposats a fer canvis. Els de Rufián repliquen que és "fals" que no parlessin amb Díaz del contingut de la reforma, com ella va denunciar ; mentre que els de la ministra apunten que ERC no es va voler moure per laamb Díaz."Les relacions de confiança amb ERC han quedat tocades però no trencades.. Ens hem sentit moltperò no hi ha una cap alternativa a la d’entendre'ns", ha asseguraten nom d'Unides Podem. I és que a l'agenda de la Moncloa hi ha lleis com la de l'habitatge, la de famílies, la derogació de la llei mordassa o la nova llei de memòria històrica -per ara aparcada- que necessitaran de la participació d'ERC perquè prosperin.I, per altra banda, per als republicans és determinant conservar laa Madrid per forçar el PSOE a no renunciar a la taula per abordar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, que s'havia de reunir a principis d'any i que continua sense data. Els republicans estan en aquests moments ultimant a nivell intern la ponència política que oficialitzaran el cap de setmana del 12 de març i que. Les relacions entre ERC i el govern espanyol estan tocades, però no enfonsades, per necessitat mútua.

