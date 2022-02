ERC demanarà aclariments a Borràs sobre l'escó de Juvillà

ERC demanarà explicacions a la presidenta del Parlament,, per l'escó de. El Butlletí Oificial del Parlament ha publicat aquest divendres la baixa de Juvillà com a parlamentari, i el web del Parlament ho va fer dijous a la tarda, amb data del 28 de gener. La portaveu dels republicans,, ha explicat a TV3 que els hauria agradat ser coneixedors "si des del 28 això ja era així". I creu queque els grups independentistes treballessin pel dictamen sobre Juvillà i alhora no se'l convoqués al ple de dijous a la tarda com a diputat. D'altra banda, ha dit que Borràs ha actuat en els mateixos termes en què ho va ferquan era president de la cambra amb el cas de l'expresident del GovernEn aquest sentit, Vilalta ha demanat ser-ne "conscients" i entendre que en altres ocasions "potser s'ha actuat amb injustícia cap a presidents anteriors". Els republicans també han assegurat que no demanaran a Borràs "que assumeixi res", però sí que. "Si ja sabíem que no podríem arribar fins aquí, s'hauria pogut explicitar", ha dit.Després que Borràs al·legués que no havia admès la delegació de vot de Juvillà per "conflicte d'interessos", Vilalta ha qüestionat si "no va poder votar per conflicte d'interessos o per què ja no era diputat". "Si no ho era, per què no es comunica abans? Per què fem un ple per batallar pels seus drets quan algú tenia coneixement que ja no era diputat perquè no se l'estava convocant?", ha continuat.D'altra banda, ha reivindicat la manera com els grups independentistes han treballat pel dictamen, i ha dit que aquest episodi pot ajudar a veure. I ha reclamat treballar sense picabaralles i fent que el Parlament sigui útil, i "no un bany de descrèdit".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor