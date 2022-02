Junts acusa la CUP de voler enviar Borràs «a la paperera del codi penal»

ha acusat lade forçar la presidenta del Parlament,, a incórrer en un delicte de desobediència i prevaricació. "La volien enviar a la paperera del codi penal", ha assegurat el diputat, en declaracions d'aquest divendres a SER Catalunya. El parlamentari de Junts, president de la comissió de l'estatut del diputat que va elaborar el dictamen sobre, també ha afirmat que la CUP tenia per "descomptat" des del "primer moment" que el diputat cupaire -que era secretari tercer de la mesa- acabaria "abandonant" l'escó. En aquest sentit, ha lamentat que es "jugui al tacticisme", cosa que va en detriment de la "unitat estratègica" dels tres grups independentistes de la cambra.Fonts de Junts asseguraven ahir als passadissos del Parlament que hi havia un acord de dimecres a la nit per no demanar la delegació de vot de Juvillà, i que la CUP se'l va saltar. Haver permès la votació de Juvillà hauria pogut comportar conseqüències jurídiques per a la presidenta de la cambra. Fonts d'i de laneguen l'existència d'aquest pacte. En tot cas, el malestar de Junts amb els cupaires s'ha fet evident aquesta setmana. En privat, dirigents d'ERC insistien en el "bany de realitat" viscut a la cambra i ironitzaven amb què diria Borràs si Roger Torrent, el seu predecessor al Parlament, hagués actuat com ella.En públic, això sí, cap dirigent republicà ha sortit a criticar Borràs, perquè s'han imposat "lleialtat" i no entrar en una "espiral de retrets". La CUP, en canvi, sí que s'ha mostrat molt crítica amb la situació: ha denunciat, de fet, que a Juvillà ja no se l'ha convocat al ple, una manera de dir que ja no se'l considera diputat. L'enuig els ha dut a no participar en la votació, una decisió argumentada també en base a les contradiccions entre el contingut del dictamen i com el diputat ja no participa de la vida a la cambra.

