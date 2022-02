La mascareta deixarà de ser obligatòria al carrer la setmana que ve

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol aprovarà dimartssegons ha explicat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en declaracions a la Ser. La previsió és que el decret que elimini l'obligatorietat es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat de dimecres i entri en vigor a partir de dijous.Sanitat preveu convocar una reunió deper tal de debatre aquesta decisió amb la resta de comunitats autònomes. Darias ha defensat que la mesura ha servit en la contenció de la sisena onada i ha justificat la decisió de treure-la ara per la millora dels indicadors.La decisió es pren al mig del debat sobre si té sentit o no l’ús de la mascareta als exteriors.han reclamat en els últims dies que se suprimeixi la seva obligatorietat al carrer.Fa una setmana, el Congrés dels Diputats va convalidar amb polèmica el decret per a la pròrroga de l’obligatorietat.ja va anunciar però que serien els últimes dies i que s'estava estudiant canviar-ho.El govern espanyol va endurir l’ús de la mascareta pera causa de l’òmicron. Ara, però, considera que es poden relaxar les mesures degut a la bona evolució de la Covid, amb tots els indicadors a la baixa i al voltant d’un 80% de la població vacunada.​​​​​​​​​

