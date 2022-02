Alberto Casero, el peó imputat de García Egea que ha aprovat la reforma laboral

Todo mi apoyo a @RuiRioPSD en las elecciones legislativas de Portugal de hoy. Está muy cerca la victoria de nuestro partido hermano portugués y la vuelta al Gobierno de Portugal. pic.twitter.com/o1qJWr8yjP — Alberto Casero (@AlbertoCasero) January 30, 2022

El diputat del PP per Càcerespot passar a la història. L'error en el vot telemàtic sobre la reforma laboral s'ha convertit en la figura del moment de la política espanyola, després d'haver protagonitzat un episodi confús que ha tingut enorme transcendència. El parlamentari, que estava malalt, va votar telemàticament. Assegura que va emetre unal projecte del govern, però que al resguard de votació li va aparèixer un "". El que va passar és que en lloc de votar "no" a la convalidació del reial decret llei i "sí" a la seva tramitació com a projecte de llei, ho va fer a l'inrevés. Personat al Congrés per rectificar el sufragi, va poder accedir a l'hemicicle però ja era tard. El conflicte està servit perquè la reforma laboral va ser aprovada, al capdavall, perQui és Alberto Casero? Llicenciat en Dret, de 44 anys, en suma 18 com a afiliat al PP. Ha estat(2011-2019), on obtenia uns bons resultats, governant amb majoria absoluta. El seu vot telemàtic sobre la reforma laboral no ha estat, però, la primera controvèrsia que protagonitza. Precisament, el novembre passat va serper la seva gestió a l'alcaldia per possibleen la contractació de serveis municipals.Segons va informar la premsa extremenya, el jutjat d'instrucció número 2 de Trujillo investiga si l'aleshores alcalde va fer contractes sense seguir les normes legals establertes. Si el cas va endavant, passarà alja que implica un aforat.Casero és un home ben situat dins de l'organigrama del PP, on ha fet una carrera ascendent des que, de ben jove es va afiliar, a Noves Generacions. En el seu compte de Twitter es poden seguir els seus comentaris, que obeeixen a l'ortodòxia conservadora del partit, com quanpel seu aniversari el 30 de gener. Els seus tuits solen fer-se ressò dels missatges llançats per la direcció. De fet, Casero és un home de la confiança de, el secretari general del PP. Es tracta d'unDins del PP d'Extremadura, s'ha alineat sempre amb les posicions marcades des de Génova. És un home de l'aparell. En aquests moments, el partit està molt dividit a la regió. L'actual líder dels populars extremenys,, deixa pas i s'ha de convocar un congrés. Sembla que Pablo Casado i García Egea volen impedir el triomf de l'alcalde de Plasència,, i Casero ja s'ha mogut per servir els seus caps.És possible que Alberto Casero no estigui acaronat pel do de la profecia o que es deixi endur per l'entusiasme. Es va comprovar quan, amb motiu de les, va donar per feta la victòria del candidat conservador. El diputat Casero té fama de frívol. Paradoxalment, sembla que tot i treballar en l'aparell d'organització del PP, s'ha guanyat fama de desorganitzat. En els partits, sovint es premia la lleialtat, que permet als més grisos obrir-se camí. Dijous, el seu vot va ser fatal pels qui el van ascendir.

